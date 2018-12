Far Cry New Dawn führt in die optimistische Postapokalypse

Ubisoft hat auf den Game Awards einen neuen Far-Cry-Teil vorgestellt. Far Cry New Dawn ist ein direkter Nachfolger von Far Cry 5 aus dem Frühjahr. Der neue Teil baut auf einem besonders negativen Ende von Far Cry 5 auf, in dem – Achtung, das muss man an dieser Stelle spoilern – die religiösen Fanatiker eine Atombombe zünden. 17 Jahre später führt New Dawn den Spieler also in die Postapokalypse.

Und die ist gar nicht mal so schlimm, wie man sie aus anderen Videospielen kennt. Far Cry New Dawn präsentiert sich auf den ersten Screenshots und Videos noch knallbunter als die ohnehin schon farbenfrohen Vorgänger. Kostüme, Waffen und Vehikel erinnern an Mad Max. Auch der Ton des Trailers ist eher optimistisch. Nur überleben ist für Loser, man muss schon das beste draus machen!

Eine heile Welt bereist man in Far Cry New Dawn aber auch nicht: Zwei Terror-Zwillinge malträtieren die Überlebenden in Montana, und auch von der mutierten Fauna ist stellenweise Widerstand zu erwarten. Laut Ubisoft werden Spieler außerdem auf Expeditionen außerhalb Montanas geschickt, um Ressourcen zu sammeln.

New Dawn kostet nur 40 Euro

Spielerisch sieht es nicht so aus, als würde sich im Vergleich zu den Vorgängern viel ändern. Der Trailer zeigt das bewährte Far-Cry-Repertoire: Durchgeknallte Bösewichte und jede Menge flotte Action. Auch Tiere wird man offenbar wieder bändigen können. Mit einem Freund kann man das postapokalyptische Montana außerdem im Online-Koop durchziehen.

Far Cry New Dawn soll 40 Euro kosten, damit ist das Spiel etwas günstiger als normale Vollpreis-Titel für 60 oder 70 Euro. Es handelt sich aber um ein eigenständiges Spiel, man muss also Far Cry 5 nicht zwangsläufig installiert haben. Der niedrigere Preis deutet aber darauf hin, dass New Dawn etwas kürzer als die nummerierten Serienableger ausfällt. New Dawn erscheint am 15. Februar 2019 auf Xbox One, PC und Playstation 4.

