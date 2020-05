Fast alle Media-Markt- und Saturn Märkte in Europa wieder geöffnet

Der Elektronikhändler Ceconomy hat nach wochenlanger Schließung wegen der Corona-Krise fast alle seine Media Markt- und Saturn-Läden in Europa wieder eröffnet. Insgesamt seien 943 der 1025 Geschäfte wieder in Betrieb, berichtete das Unternehmen am Mittwoch in Düsseldorf. In Deutschland seien lediglich noch 2 der 428 Läden geschlossen. Gleichzeitig vervierfachte das Unternehmen im April seine Online-Verkäufe.

Die Ampel vorm Eingang

Um die nach Corona-Vorgaben im Laden zulässige Kundenzahl einzuhalten, hat das Unternehmen auch neue digitale "Einlassampeln" vorgestellt. Rechnergesteuerte Sensortechnik soll in Echtzeit erfassen, wie viele Kunden den Laden betreten und verlassen. Auf Basis der Zahlen zeigt dann ein Display vorm Eingang an, ob Zutritt möglich ist oder ob man abwarten muss. Auch akustische Signale soll es geben. Tests in Märkten in Hamburg und Göttingen hätten gezeigt, dass die Kunden "die Transparenz zur Personenanzahl im Markt durch ein Display am Eingang begrüßen", heißt es in der Mitteilung des Elektrohändlers.

Bis Juni soll diese automatisierte Steuerung des Kundenstroms in allen 430 deutschen Filialen von Media Markt und Saturn installiert werden. "Entsprechend mehr Kapazitäten haben die Marktmitarbeiter für ihre eigentliche Aufgabe, die Beratung unserer Kunden", erläutert Florian Gietl, Chef von MediaMarktSaturn Deutschland. Das System dahinter nennt sich "Smart Entrance Kit" und stammt vom Göttinger Unternehmen Xplace, das sich auf Digitalisierung von Ladengeschäften spezialisiert hat. Personenbezogene Daten sollen bei dem Verfahren nicht erhoben werden.

Milliardenkredit von der KfW-Bank

Die Wiederöffnung der Geschäfte sei für Media Markt und Saturn ein "wichtiger Schritt zur Normalität", betonte Ceconomy-Chef Bernhard Düttmann. Denn der stationäre Einzelhandel bleibe der Hauptvertriebskanal des Unternehmens. Inzwischen seien auch die Märkte in Österreich, der Schweiz, Polen, Italien, Spanien, Belgien und Luxemburg wieder für die Kunden geöffnet. Nur die 78 Märkte in der Türkei blieben vorläufig noch zu.

Während des Lockdowns hatten Media Markt und Saturn ihre Vertriebsaktivitäten auf das Online-Geschäft konzentriert. Hier verzeichnete der Händler ein kräftiges Wachstum. "Nach einer Verdoppelung der reinen Online-Verkäufe im März haben sich die reinen Online-Verkäufe im April sogar vervierfacht", berichtete

MediaMarktSaturn-Chef Ferran Reverter. Dabei habe der Konzern von der Möglichkeit profitiert, Lieferungen direkt aus den Märkten zu organisieren. Auch im stationären Geschäft erholten sich die Umsätze teilweise getrieben durch den Nachholbedarf der Verbraucher, berichtete der Manager.

Die Viruspandemie und die damit verbundenen Ladenschließungen hatten Ceconomy bereits im März hart getroffen. Die Holding rutschte dadurch im zweiten Geschäftsquartal (Januar bis März) in die Verlustzone.

Auch der Umsatz gab deutlich nach. Erst in dieser Woche hatte sich das Unternehmen einen Kredit der staatlichen Förderbank KfW und eines Bankenkonsortiums in Höhe von 1,7 Milliarden Euro gesichert, um die Corona-Krise besser bewältigen zu können. (Mit Material der dpa) / (axk)