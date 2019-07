Fedora stellt x86-32-Distributionen im Herbst ein

Das Fedora-Projekt wird ab der im Herbst 2019 erscheinenden Version 31 im Rahmen seiner Linux-Distributionsvarianten keine Distributionen für 32-Bit-x86-Systeme (aka i386, i686 oder IA-32) mehr ausliefern.

Das technische Leitungsgremium des Fedora-Projekts fällte den entsprechenden Beschluss einstimmig im Rahmen eines Meetings. Ausschlaggebend für die Entscheidung war offenbar das seit etwa zwei Jahren mangelnde Interesse und Engagement der Fedora-Community für die Betreuung des 32-Bit-x86-Kernels. Laut Aussage eines der Betreuer des Fedora-Kernels blieben Fehler aufgrund spärlicher Tests lange unbemerkt und wurden auch anschließend erst nach relativ langer Zeit behoben.

Zeit für den Umstieg auf 64-Bit

Für Nutzer von 32-Bit-x86-Ausführungen von Fedora ist es also an der Zeit, eine 64-Bit-Variante der Distribution installieren, wenn sie bei Fedora bleiben wollen. Sofern sie keinen x86-64-Prozessor ihr eigen nennen, müssen sie auf eine andere Distribution wechseln, die 32-Bit weiterhin unterstützt. Allerdings haben zahlreiche Distributoren ihre x86-32-Fassungen bereits aufgegeben oder denken darüber nach. Am längsten dürfte vermutlich Debian an der 32-Bit-x86-Unterstützung fest halten.

Zwar wird es künftig keine bootfähigen 32-Bit-x86-Installationsabbilder mehr geben. Das Projekt wird aber weiterhin x86-32-Pakete bauen, mit denen Wine oder Steam nach wie vor auch 32-Bit-x86-Software unter x86-64-Varianten von Fedora ausführen können. Anders als es im Falle von Ubuntu soll die Entscheidung des Fedora-Projekts also keine Auswirkungen auf die Software-Kompatibilität haben.

(ovw)