(Bild: Alexey Butyrin)

Kreatives Upcycling aus Russland: Dieses Computergehäuse wurde mit alten sowjetischen Elektronikteilen zu einem Blickfang gemacht - inklusive funktionalen Schaltern.

Dürfen wir vorstellen: Felix. In Anlehnung an die historische sowjetische Rechenmaschine gleichen Namens hat der Moskauer Alexey Butyrin sein Upcycling-Projekt diesen Namen gegeben. Insgesamt fünf Jahre hat er an dem Casemod gearbeitet, die Teile stammen aus dem Institut für Physik und Technologie in Moskau.

Angesichts des hohen Alters einiger Teile musste Alexey einige Zeit in die Restauration investieren. Einige haben sogar eine Funktion. So stellen die Messanzeigen den Speicherverbrauch, die Lüftergeschwindigkeit oder die Prozessorauslastung dar. Über die Schalter können der Darstellungsmodus angepasst oder zusätzliche Lüfter angeschaltet werden. Viele Teile waren ursprünglich nicht beleuchtet – deshalb hat Butyrin diese mit LEDs ergänzt.

Bild 1 von 13 Felix M: Casemod aus sowjetischen Elektronikbauteilen (13 Bilder) Gestatten: Der Felix-M 2 mit Tastatur und Mikrofon im Steampunk-Gewand.

(Bild: Alexey Butyrin)

Einen Überblick über alle Schritte des Casemods liefert Alexey in seinem russisch-sprachigen Blog (Google Translate). Neben diesem Projekt hat Alexey Butyrin noch einige andere in petto, wie selbst ohne Russischkenntnisse lohnt sich ein Blick in sein Livejournal auf jeden Fall.