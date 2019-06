Fernsehserie über Doom-Macher id Software geplant

Der US-amerikanische TV-Sender USA Network hat eine Pilotfolge für eine Serie über die Entstehungsgeschichte von Doom in Auftrag gegeben. Das meldet die Seite Deadline. Von Seiten des Senders und des Filmstudios gibt es noch keine offizielle Verlautbarung, doch die erste Folge soll noch 2019 starten. Ist sie erfolgreich, könnte anschließend eine Serienbestellung folgen.

Die TV-Serie "Masters of Doom" basiert auf dem gleichnamigen Buch von David Kushner und dreht sich um die Entstehung und Aufstieg von id Software. Eine große Rolle spielt dabei die Zusammenarbeit und das zwischenmenschliche Verhältnis der beiden Gründer John Carmack und John Romero. Insbesondere nach dem Erfolg von Doom brachen immer mehr Konflikte zwischen den ehemaligen Freunden auf, die letztendlich zum Rauswurf Romeros und der Gründung seines eigens Studios Ion Storm führten.

Buch und Serie

Das Buch betrachtet dabei den Werdegang der beiden Johns seit der Kindheit und geht ausführlich auf die Entwicklung von Titeln wie Commander Keen, Wolfenstein 3D und eben Doom ein. Noch nicht bekannt ist, wie stark die Serie sich daran orientiert. Bei erfolgreicher Bestellung soll aus Masters of Doom eine Anthologie-Serie werden, die einzelne Figuren und Ereignisse behandelt, aber keine fortlaufende Handlung hat.

Geschrieben wird die Serie von Tom Bisell, der für Spiele wie Gears of War, Battlefield oder Uncharted geschrieben hat, aber auch am Drehbuch vom Hollywood-Film "The Disaster Artist" beteiligt war. Bislang nicht bekannt ist die Besetzung und wann die Pilotfolge ausgestrahlt wird. (asp)