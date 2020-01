"Filmmaker Mode": TVs von Philips und Samsung ohne Zwischenbildberechnung

Kaum ein Fernsehhersteller zeigte sich in der Vergangenheit so begeistert von Zwischenbildberechnungen wie Philips (TP Vision). Umso überraschender ist es, dass die UHD Alliance jetzt im Rahmen der CES ankündigte, dass Philips neben Samsung künftig deren im vergangenen September angekündigten TV-Betriebsmodus "Filmmaker Mode" unterstützen wird.

Immerhin geht es beim Filmmaker Mode darum, dass Filme im korrekten Bildverhältnis, im richtigen Farbraum und mit der passenden Bildwiederholrate dargestellt werden. Und bei der Wiedergabe von Filmen bedeutet letzterer Punkt nun einmal, dass sie ohne Zwischenbildberechnung und ähnliche "Bildverbesserungsalgorithmen" laufen.

Breite Unterstützung

Bereits zur Einführung der neuen Spezifikation hatten die Hardware-Hersteller LG, Panasonic und Vizio angekündigt, den Filmmaker Mode in ihre kommenden Geräte zu integrieren. TVs dieser Firmen sollen auf der Fernbedienung eine dedizierte Taste haben, mit dem sich der Modus aktivieren lässt. Alternativ soll es auch die Möglichkeit geben, die Wiedergabegeräte über Metadaten im Filmdatenstrom automatisch in den Modus zu schalten. LG hat seine Unterstützung gerade auf der CES bekräftigt.

Initiiert wurde der Modus nach Aussagen der UHD Alliance von einer Gruppe bekannter Filmemacher, darunter die Regisseure Martin Scorsese ("Taxi Driver"), Christopher Nolan ("The Dark Knight"), James Cameron ("Avatar"), J.J. Abrams ("Star Trek"), Ryan Coogler ("Black Panther") und Rian Johnson ("Star Wars: The Last Jedi").

Auf der CES 2020 konnte die UHD Alliance zudem verkünden, dass die Director's Guild, The Film Foundation, die International Cinematographers Guild und die American Association of Cinematographers den Filmmaker Mode unterstützen. (nij)