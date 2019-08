"Filmmaker Mode": TVs zeigen Filme, wie von den Machern beabsichtigt

Die UHD Alliance hat am Dienstagnachmittag (Ortzeit) in Los Angeles offiziell eine neue Initiative mit dem Ziel gestartet, dass Zuschauer an ihren Fernsehern künftig Filme so sehen, wie es deren Macher beabsichtigt haben.

Realisiert wird dies über einen neuen TV-Betriebsmodus namens "Filmmaker Mode", der laut UHD Alliance sicherstellt, dass Produktionen im korrekten Bildverhältnis, im richtigen Farbraum und mit der passenden Bildwiederholrate dargestellt werden. Bei der Wiedergabe von Filmen bedeutet letzterer Punkt, dass sie ohne Zwischenbildberechnung und ähnliche "Bildverbesserungsalgorithmen" laufen. Der Modus soll bei Videos sowohl in Standardauflösung (SD) als auch in High Definition (HD) und in Ultra HD (UHD/4K) nutzbar sein.

Zum offiziellen Start der neuen Spezifikation kündigten die Hardware-Hersteller LG, Panasonic und Vizio an, den Filmmaker Mode in ihre kommenden Geräte zu integrieren. TVs dieser Firmen werden auf der Fernbedienung eine dedizierte Taste haben, mit dem sich der Modus aktivieren lässt. Alternativ soll es auch die Möglichkeit geben, entsprechende Wiedergabegeräte über Metadaten im Filmdatenstrom automatisch in den Modus schalten.

Ruf aus Hollywood

Initiiert wurde der Modus nach Aussagen der UHD Alliance von einer Gruppe bekannter Filmemacher, darunter die Regisseure Martin Scorsese ("Taxi Driver"), Christopher Nolan ("The Dark Knight"), James Cameron ("Avatar"), J.J. Abrams ("Star Trek"), Ryan Coogler ("Black Panther") und Rian Johnson (Star Wars: The Last Jedi).

Letzterer trat auch persönlich bei der Vorstellung des Filmmaker Mode auf und wies dabei darauf hin, dass die Zwischenbildberechnung bei vielen Fernsehern ab Werk aktiviert sind und oftmals nie vom Nutzer deaktiviert wird – auch weil die Einstellungen oft in Untermenüs versteckt sind und die Funktionen von den Herstellern gerne mit Markennamen versehen werden.

Laut Michael Zink, als Vizepräsident für den technischen Bereich des Filmstudios Warner zuständig, habe eine Umfrage zu Beginn der 18-monatigen Entwicklungsphase ergeben, dass rund 88 Prozent der Zuschauer einen dedizierten Filmmodus schätzen würden. Bei den Besitzern von 4K-TVs sollen es sogar rund 96 Prozent der Befragten gewesen sein.

Die UHD Alliance ist ein Zusammenschluss praktisch aller führender Unterhaltungselektronik-Hersteller, Technologie-Entwickler, Inhalte-Anbieter und -Distributoren. Bekannt ist die Vereinigung beispielsweise für das Ultra-HD-Premium-Zertifizierungsprogramm, das Anfang 2016 Mindeststandards für 4K-TVs festlegte. Die UHD hat eine Website rund um den Filmmaker Mode eingerichtet. (nij)