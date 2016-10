(Bild: dpa, Maurizio Gambarini)

Der Brexit wirft seine Schatten voraus: Der Finanzdienstleister WB21 (Web Bank 21st Century) siedelt sich künftig in Berlin an und will 200 neue Stellen in der Bundeshauptstadt schaffen.

Während Großbritanniens Premierministerin Theresa May im kommenden Jahr mit den Verhandlungen über den Austritt ihres Landes aus der Europäischen Union beginnen will, machen Unternehmen bereits Nägel mit Köpfen: Jetzt kündigte der Finanzdienstleister WB21 (Web Bank 21st Century) an, seine Europazentrale von London nach Berlin verlegen zu wollen.

WB21 bietet weltweit Online-Konten an, über die Geldbeträge in nahezu Echtzeit transferiert werden können. Eigenen Angaben zufolge hat das Unternehmen inzwischen fast eine Million Kunden, die Summe der über WB21 transferierten Zahlungen soll sich auf über 5 Milliarden US-Dollar belaufen. Registriert ist die Firma mit Schweizer Wurzeln in Singapur.

Zusätzlich zu den 20 Mitarbeitern, die von London nach Berlin wechseln, wolle WB21 weitere 200 Jobs in der Bundeshauptstadt schaffen, die eigentlich für London vorgesehen waren, berichtet das Wall Street Journal unter Berufung auf das Unternehmen. Der Zeitung zufolge haben auch andere Firmen bereits entschieden, ihren Hauptsitz von London nach Berlin zu verlagern, darunter die Immobilien-Investmentplattform BrickVest und die Webdesign-Firma MBJ London. (pmz)