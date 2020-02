"Find my Mobile": Samsung verwundert User mit Push-Nachricht

Eine merkwürdige Push-Benachrichtigung verunsichert zahlreiche Nutzer von Samsung-Handys. In Foren und auf Reddit beschreiben zahlreiche Samsung-User eine Nachricht der "Find my Mobile"-Anwendung, die für die Fernsicherung des Mobiltelefons genutzt wird. Auch heise online hat die Benachrichtigung auf einem Galaxy S8 und einem Galaxy S10e empfangen.

Die merkwürdige Benachrichtigung, die Samsung-Nutzern offenbar weltweit angezeigt wird. (Bild: heise online)

Die Benachrichtigung, die heise online bekommen hat, zeigt lediglich zweimal die Ziffer 1 übereinandergestapelt. Das deckt sich mit Berichten von Usern im Samsung-Forum, die die gleiche Nachricht beschreiben. Tippt man auf die Push-Nachricht, scheint nichts zu passieren, die Benachrichtigung verschwindet dann allerdings. Betroffen sind auch Nutzer, die die "Find my Mobile"-App von Samsung gar nicht benutzen.

In Foren und auf Reddit sind Berichte um die Push-Nachricht bereits mehrere Stunden alt. heise online hat sie auf einem Gerät hingegen erst um 9:30 Uhr bekommen. Es ist also möglich, dass weitere Nachrichten an Samsung-User versendet werden. Samsung hat sich bisher nicht zu den Hintergründen der kuriosen Push-Nachricht geäußert. Weil alle Nutzer dieselbe Nachricht gezeigt bekommen, handelt es sich mit großer Wahrscheinlichkeit um einen technischen Fehler.

(dahe)