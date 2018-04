Bereits vor der Präsentation des aktuellen Fire TV wurde über eine Variante mit integriertem Sprachassistenten spekuliert.

Amazon bringt offenbar unter dem Namen "Fire TV Cube" ein Gerät heraus, das den Streaming-Client Fire TV, den smarten Lautsprecher Echo und einen Infrarot-Transmitter in einem Gerät vereinen soll. Spekuliert wird über diese Kombination bereits, seit die Website AFTVnews ein Bild des mutmaßlichen Geräts vor der Pressekonferenz im vergangenen September veröffentlicht hatte – auf dem auch der später vorgestellte überarbeitete Fire TV zu sehen war.

Nun scheint eben dieses Kombi tatsächlich auf den (US-)Markt zu kommen: Auf seiner amerikanischen Website hat der Online-Händler eine Seite eingerichtet, auf der die Frage "What is Fire TV Cube?" zu lesen ist. Interessenten können sich zudem in eine Mailingliste eintragen.

In dem offenbar als kleine Box gestalteten Gerät soll laut AFTVnews Amazons Sprachassistentin Alexa inklusive einem Fernfeld-Mikrofon-Array integiert sein. Darüber ist das Gerät mit einem Infrarot-Sender ausgestattet, über den sich andere Geräte steuern lassen. Praktisch bekäme man also eine Mischung aus Fire TV, Amazon Echo Dot und Logitech Harmony Hub.

