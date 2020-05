Firefox 76: Alarm im Passwortmanager und besserer Videokonferenz-Support

Mit der ab sofort verfügbaren Version 76 von Firefox bekommen Passwörter mehr Schutz. Zudem sind durch ein komplexeres Audio Processing Videokonferenzdienste und Spiele besser im Browser nutzbar.

Nutzer, die Passwörter im Manager Lockwise gesichert haben, werden künftig alarmiert, sollten Webseiten von einem Datenleck betroffen sein. Das gilt auch, wenn das Passwort bei mehreren Diensten verwendet wird. Lockwise fordert dann zum Ändern auf. Mozilla ermöglicht im neuen Firefox auf mehr Webseiten das Generieren und Speichern von Passwörtern.

Besseres Audio, optimierte Adresszeile

Durch Audio Worklets unterstützt Firefox nun ein komplexeres Audio Processing, heißt es in den Release-Notes von Mozilla. Dadurch können direkt im Browser laufende Videokonferenzen, Web-Spiele und Virtual-Reality-Anwendungen besser unterstützt werden. Als Beispiel nennt Mozilla den Videokonferenzdienst Zoom.

Eine Bild-in-Bild-Funktion steht zur Verfügung, auch während anderer Anwendungen. Ein einfacher Klick macht aus der kleinen Ansicht wieder ein großes Fenster, ein Doppelklick verkleinert es wieder. Die Adresszeile ist optimiert – Schatten sind verringert, Lesezeichen werden für Touchscreens etwas größer dargestellt. Änderungen an der Adresszeile hat es auch schon in Version 75 gegeben, seither werden Top Sites direkt nach einem Klick in die Zeile vorgeschlagen. Gleiches gilt für Empfehlungen bei der Behebung von Problemen mit dem Browser.

Mozilla hat in Firefox 76 auch elf Sicherheitslücken geschlossen, die teilweise als kritisch eingestuft sind. Das Update sollte also vorgenommen werden.

