Der neue Firefox-Reality-Browser in der HTC Vive Focus. (Bild: Mozilla)

Mozilla entwickelt einen Web-Browser speziell für Virtual- und Augmented-Reality-Brillen: Firefox Reality soll plattformübergreifend auf zahlreichen Headsets laufen. Eine erstes Video zeigt den VR-Browser in Aktion.

Mit Firefox Reality entwickelt Mozilla einen neuen Web-Browser speziell für die virtuelle und die erweiterte Realität (VR und AR). Der Open-Source-Browser soll plattformübergreifend für zahlreiche Standalone-Brillen, Plattformen und Geräten verfügbar sein, kündigte Technik-Stratege Sean White im Mozilla-Blog an. Wie auch der Desktop-Browser soll Firefox Reality dank neuer Servo-Engine schnell arbeiten. Im Zentrum steht außerdem die Privatsphäre des Anwenders.

Weitere Details zum VR-Browser will Mozilla "in den kommenden Wochen" verraten – schon jetzt ist der Sourcecode auf GitHub verfügbar. Außerdem zeigt ein kurzer Videoclip den Browser auf einer HTC Vive Focus in Aktion.

Für die "nächste Generation" von Headsets

Gedacht ist Firefox Reality für die "nächste Generation" von Headsets. In der Frühphase soll der Quellcode aber auch im Entwicklermodus auf Daydream- und GearVR-Geräten laufen. Die Headset-Hersteller haben bereits eigene plattformspezifische Browser entwickelt: Oculus etwa hat den Oculus Browser im Angebot; Google veröffentlicht eine experimentelle Fassung seines Chrome-Browsers für die Daydream-Plattform. Die VR-Browser zeigen herkömmliche Webseiten in 2D an, können dank WebVR aber auch 360-Grad-Videos darstellen.

Firefox unterstützt die WebVR-Schnittstelle seit Version 55, die im Sommer 2017 erschien ist. Mit den WebVR, WebXR und A-Frame sei Mozilla immer schon "an vorderster Front dabei gewesen", was VR und AR betrifft. Für die Zukunft verspricht der Browser-Hersteller "Aufregendes". Updates veröffentlicht das Mozilla-Mixed-Reality-Team auf Twitter.

(dbe)