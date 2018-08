Ist Firefox geöffnet, wenn Windows herunterfährt, startet der Browser beim nächsten Start automatisch.

Der Firefox-Browser startet nun automatisch bei einem Windows-Neustart. Außerdem behebt das aktuelle Update 61.0.2 diverse Fehler und optimiert die Performance.

Die frisch veröffentlichte Firefox-Version 61.0.2 behebt ein Darstellungsproblem ("Paint Glitches"), das die neuen "Retained Display Lists" verursacht haben. Diese mit Firefox 61 eingeführte Optimierungsfunktion soll eigentlich die Darstellung von Webseiten beschleunigen, indem sie lokal bestimmte Seitenelemente speichert. So muss der Browser sie nicht immer wieder neu zeichnen.

Praktische Funktion für Windows

Neben weiteren Bugfixes gibt es obendrein eine praktische Funktion für Windows-Nutzer: Wenn sie den Browser bei einem Neustart geöffnet lassen, öffnet sich Firefox beim nächsten Start automatisch neu – inklusive aller beim Shutdown geöffneten Tabs. Momentan ist diese Funktion jedoch nicht für alle Nutzer standardmäßig aktiviert, schreibt Mozilla in den Release Notes. Es soll in den "nächsten Wochen" schrittweise aktiviert werden.