Der Fitnessband-Hersteller Fitbit verleibt sich nach Pebble gleich den nächsten Smartwatch-Anbieter ein: die britische Firma Vector.

Der Fitnessband-Spezialist Fitbit ist auf Einkaufstour in der Smartwatch-Branche. Die Firma aus San Francisco übernahm den britischen Anbieter Vector, der unter anderem mit Batterielaufzeiten von 30 Tagen für seine Uhren wirbt. Der Kaufpreis wurde nicht genannt.

Vor wenigen Wochen hatte Fitbit bereits Teile des gescheiterten Smartwatch-Pioniers Pebble übernommen und das Ende des Startups verkündet. Die Smartwatches von Pebble sollen aber zumindest in diesem Jahr noch weiter funktionieren: "Wir werden alles tun, um Pebble-Software im Jahr 2017 weiterhin am Leben zu erhalten", hieß es einige Tage nach Bekanntwerden der Übernahme im Pebble-Blog. Das Team von Vector ließ bereits in der Übernahme-Mitteilung verlauten, dass Verkauf, Kundenservice und Support der eigenen Smartwatches auch nach der Übernahme weiterlaufen sollen.

Fitbit ist Marktführer bei Fitness-Bändern und konnte sich bisher gegen günstige Rivalen aus China sowie Konkurrenz durch Computer-Uhren wie die Apple-Watch oder Android-Smartwatches behaupten. Fitbit mied bisher selbst den Markt für multifunktionale Computer-Uhren. Auch das Top-Modell Blaze ist eher eine Sportuhr. Der Fokus hilft zugleich, Batterielaufzeiten um die fünf Tage zu erreichen, während die Smartwatches in der Regel jede Nacht aufgeladen werden müssen. (Mit Material der dpa) / (axk)