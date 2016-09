Mit dem vívofit jr. bringt Garmin erstmals einen Fitness-Tracker für Kinder auf den Markt. Das wasserdichte Wearable ist speziell für Kinder im Alter zwischen 4-10 Jahren entwickelt und erfasst deren tägliche Aktivitäten.

Nach Angaben des Roland-Koch-Instituts sind 15 Prozent der Kinder und Jugendlichen in Deutschland übergewichtig; bei rund einem Drittel von ihnen ist es so ausgeprägt, dass man von Adipositas spricht. Garmin bringt nun den Fitness-Tracker "vívofit jr." auf den Markt, der nach Angaben des Unternehmens "Kindern spielerisch Verantwortung und den Spaß an Bewegung vermitteln sowie ihre Aktivität im Alltag erfassen" soll.

Das ab Anfang Oktober für rund 100 Euro erhältliche Gerät erscheint in verschiedenen "kindgerechten" Designs, ist laut Hersteller bis zu 50 Meter wasserdicht und bietet eine Batterielaufzeit von einem Jahr. Der Fitness-Tracker erfasst Schritte und andere Aktivitäten sowie den Schlaf und ist mit einer mobilen App für iOS und Android verbunden.

Die vívofit jr. zeigt neben Datum, Name, zurückgelegten Schritten und der Anzahl an erledigten Aufgaben auch die Uhrzeit an und kann dadurch auch als Armbanduhr getragen werde. Garmin bietet das Gerät mit wechselbaren Armbändern in einer Größe unter dem Slogan "one size fits most" an.



Die Aufgaben können von den Eltern festgelegt werden - und können offensichtlch über sportliche Aktivitäten hinausgehen. Ob beispielsweise geduscht wurde, erfasst der Tracker aber selbst nicht.

Bild: Garmin

Motivation 2.0

Mit Hilfe der zugehörigen App sollen Kinder motivierende, lustige Abenteuer erleben können und sich sportlichen Herausforderungen stellen. So erfolgt etwa das Freischalten sogenannter "Character Cards" und "Fun Facts" durch Bewegung und das Erreichen von Aktivitätszielen. Beim Erledigen täglicher Aufgaben sammeln die Kinder Münzen, die sie für Belohnungen einlösen können.

Aufgaben und Belohnungen können laut Garmin die Eltern individuell festgelegen. Dazu könnten etwa eine Übernachtung bei Freunden, Eis essen gehen oder längeres Aufbleiben am Wochenende zählen. Als Beispiele für tägliche Aufgaben nennt Garmin Abspülen oder Tischdecken. Für Aufgaben, die innerhalb eines bestimmten Zeitraumes erledigt werden sollen, lässt sich auch ein Timer einstellen. Zusätzlich sollen wöchentliche Missionen oder Familien-Wettbewerbe mehr Spaß an Bewegung bringen.



Die Inaktivitätsdauer lässt sich wiederum anhand eines roten Balkens ablesen. Ein akustisches Alarmsignal erinnert nach einer bestimmten Zeit daran, sich für ein paar Minuten zu bewegen. Erledigte Aufgaben und erreichte Tagesziele belohnt der Fitness-Tracker mit einem akustischen Signal und einer Animation. (nij)