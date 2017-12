Pizza in der Schwerelosigkeit (Bild: NASA/Randy Bresnik)

Der italienische ESA-Astronaut Paolo Nespoli hat es auf der Internationalen Raumstation vermisst, Pizza zu essen. Nun gab es Abhilfe und er hat gemeinsam mit seinen Kollegen schwebende Pizzen gebacken und dann verzehrt.

Astronauten haben einen der spannendsten Berufe, müssen dabei aber auf so manche Freuden des Lebens verzichten. So klagte der Italiener Paolo Nespoli, der schon mehr als 100 Tage auf der Internationalen Raumstation (ISS) im Einsatz ist, wie sehr er Pizza vermisse. Seine beiläufige Bemerkung gegenüber dem ISS-Team auf der Erde wurde erhört: Der Raumfrachter Cygnus lieferte Pizzateig, Tomatensauce, Käse sowie Belag – und damit die Zutaten für eine kleine Pizza-Party im All.

"Fliegende Untertassen der essbaren Sorte", schrieb US-Astronaut Randy Bresnik, der mit Nespoli und vier weiteren Kollegen kurzerhand zum Pizzabäcker wurde, auf Twitter. Ein von Bresnik veröffentlichtes Video zeigt, wie die sechs die drehenden Teigfladen sichtlich amüsiert durch den Raum schweben lassen als seien es kleine Ufos. Bresnik taufte das Pizza-Team "IPDS" für "Intergalactic Pizza Devouring Squad" (Intergalaktische Pizza-Verzehr-Mannschaft).

Quelle: NASA’s Johnson Space Center

"Wenn man Pizza wirklich vermisst, muss man es gegenüber dem ISS-Boss nur beiläufig während eines öffentlichen Live-Events erwähnen", meinte Nespoli, der dem Team auf der Erde für die Überraschung dankte, auf Twitter. (dpa) / (mho)