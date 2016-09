(Bild: dpa, Jenny Tobien/Illustration)

Wer sich freiwillig durch die Kommentar-Sektion unter Youtube-Videos kämpft, muss wohl ein echter Held sein. So sieht es die Videoplattform selbst offenbar auch: "Heroes" aus der Community sollen bei der Moderation helfen.

Youtube sucht Helden: Die Videoplattform hat mit "Youtube Heroes" ein Programm vorgestellt, in dem sich die Community nützlich machen darf. Teilnehmer des Projekts melden beispielsweise Clips, die gegen die Richtlinien verstoßen, versehen Videos mit Untertiteln und beantworten Fragen im Youtube-Forum.

Täglich generiert Youtube Milliarden Video-Klicks. Für das Team hinter der Videoplattform ist es daher eine entsprechende Herausforderung, die zahllosen Kommentare und Videos zu moderieren. Bei dieser Mammutaufgabe soll nun offenbar die Community helfen.

Punkte und Levels für gute Taten



Auch Helden arbeiten nicht umsonst. Geld können die Youtube Heroes mit ihrer Wohltätigkeit zwar nicht verdienen, dafür sammeln sie jedoch Punkte. Mit denen können sie im Level aufsteigen, was wiederum frische Moderations-Features und Belohnungen freischaltet. Wer Stufe 2 erreicht, darf beispielsweise an exklusiven Workshops und Hero-Hangouts teilnehmen. Ab Stufe 4 bekommen die Helden Einblicke hinter die Kulissen und dürfen neue Youtube-Produktveröffentlichungen schon im Voraus ansehen.

Zu tun gibt es genug

Wer ab und an einen Blick in den Kommentar-Bereich von Youtube wirft, weiß, dass auf die Freiwilligen einiges zukommt: unzählige Internet-Trolle und Hasskommentare. Fraglich erscheint, wie viele Nutzer sich überhaupt bei Youtube um eine Position als Held bewerben. Das Ankündigungsvideo zu Youtube Heroes (siehe unten) kommt gemessen an Likes und Dislikes nämlich überhaupt nicht gut an. Die Kommentare unter dem Video wurden gleich deaktiviert.

Bei Problemen mit der Wiedergabe des Videos aktivieren Sie bitte JavaScript