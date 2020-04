Forscher: Autobesitzer unterschätzen die Gesamtkosten des Fahrzeugs

Autofahrer kennen die Kraftstoffkosten in der Regel genau, doch andere laufenden Ausgaben, die mit dem Besitz ihres Fahrzeugs verbunden sind, unterschätzen sie. Das ist das Ergebnis der Studie einer internationalen Gruppe von Wissenschaftlern, die unter anderem am Leibniz-Institut für Wirtschaftsforschung RWI in Essen und der Yale University forschen. Ihr Fazit: Würden Verbraucher die Gesamtkosten kennen, könnten sie eher bereit sein, auf andere Verkehrsmittel umzusteigen.

Bei ihrer Kaufentscheidung richten sich die Verbraucher nach ihrem Wohnort und den Vorab- und Lebensdauerkosten des Fahrzeugs, erläutern die Wissenschaftler in ihrer Studie, die in der Fachzeitschrift Nature vorgestellt wurde. Unterschätzen sie dabei die Gesamtkosten, erscheinen ihnen möglicherweise Fahrzeuge mit alternativen Kraftstoffen oder andere Transportmittel wie Carsharing, öffentliche Verkehrsmittel und Radfahren weniger attraktiv.

Deutlich verschätzt

Für die Untersuchung wurden zwischen April und Juni 2018 über 6000 Haushaltsvorstände in Deutschland befragt, ob sie die Gesamtkosten des Autobesitzes erfassen. Knapp 5500 der Befragten gaben ihre monatlichen Autokosten an. Diese Antworten wurden analysiert, wobei die Forscher sich in der Frage des Autotyps und Reiseverhaltens der Haushalte vor allem auf eine Datenbank des ADAC stützten. Auf dieser Grundlage berechneten sie die tatsächlichen monatlichen Durchschnittskosten für Abschreibungen, Kraftstoff, Steuern, Versicherungen und Reparaturen.

Dabei kommen die Wissenschaftler zu dem Ergebnis, dass die tatsächlichen Kosten fast doppelt so hoch sind, wie die Verbraucher annehmen. Bei Befragten, die tatsächlich Zahlen für alle Kostenfaktoren angaben, ist es etwas weniger: sie unterschätzten die Kosten im Schnitt um 161 Euro, was nach Angaben der Forscher 35 Prozent der tatsächlichen Kosten entspricht.

Im Detail können die Autobesitzer sehr gut einschätzen, wie viel sie für Kraftstoffe ausgeben. Die anderen drei Hauptkosten des Autobesitzes, nämlich Abschreibungen, Reparaturen, Steuern und Versicherungen unterschätzen sie hingegen stark. Die Wissenschaftler weisen darauf hin, dass diese starke Fehleinschätzung seitens der Verbraucher bislang nicht systematisch erfasst wurde.

"Die Einbeziehung von Folgekosten ist schwierig, auch weil diese Kosten oft recht individuell sind", gibt Andreas Löschel, Professor am Lehrstuhl für Mikroökonomik der Universität Münster, gegenüber heise online zu bedenken. Die für die Analyse genutzte Datenbank des ADAC gebe aber "einen recht repräsentativen Ausdruck für die Folgekosten".

37 Prozent weniger Autos?

Die Forscher postulieren darüber hinaus, dass bei Kenntnis tatsächlichen Kosten des Autobesitzes kennen würden, bis zu 37 Prozent weniger Fahrzeuge auf den Straßen sein könnten. Eine Reduzierung des Bestands um 17,6 Millionen Fahrzeuge könnte die Verkehrsemissionen um 23 Prozent senken. In dem Artikel in Nature erläutern die Forscher aber nicht, wie sie zu dieser Schätzung kommen.

Auch folgern die Autoren der Studie, dass genauere Informationen über die Kosten des Fahrzeugbesitzes die Zahlungsbereitschaft der Befragten für ein Ticket für öffentliche Verkehrsmittel erhöhen könnte. Um die Kosten transparenter darzustellen, schlagen die Wissenschaftler neue Kennzeichnungsregeln vor, wie es sie für den Kauf von Immobilien und langlebigen Gütern wie Kühlschränken und Klimaanlagen gibt.

Die Emissionen von privaten Kraftfahrzeugen verursachen etwa 11 Prozent der weltweiten Kohlendioxidemissionen und stellen damit den größten Anteil im Verkehrssektor dar. Auf diesen entfallen knapp ein Vierteil aller Emissionen. Benzin- und Dieselautos tragen überdies zu Luftverschmutzung, Verkehrsstaus und Unfällen bei. "Es ist klar, dass diese Autos weitgehend von den Straßen entfernt werden müssen, um eine nachhaltige Mobilität zu erreichen", bilanzieren die Autoren der Studie.

Diesen Weg gehen bereits viele Kommunen wie Oslo, wo die Anzahl der Parkplätze verringert und die Parkgebühren erhöht wurden. New York City und Shenzhen elektrifizieren ihre Busflotten. Die Forscher weisen aber auch darauf hin, dass weltweit noch immer mehr als 99 Prozent der weltweit verkauften neuen Pkws auf fossile Brennstoffe angewiesen sind. Außerdem sei der Fahrzeugbesitz in Europa zwischen 2000 und 2017 um 25 Prozent gestiegen. (vbr)