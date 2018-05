Gab es auf der Erde vor Jahrmillionen hochentwickelte Zivilisationen, von denen wir noch nichts wissen? Wissenschaftler grenzen die möglichen Spuren ein.

Der Homo Sapiens ist geologisch gesehen ein echtes Baby. Die Forschung geht davon aus, dass er vor rund 300.000 Jahren erstmals auf dem Planeten auftauchte. Doch was, wenn es schon viele Millionen Jahre davor bereits eine Zivilisation auf der Erde gegeben hat, die bereits industriell fortgeschritten war? Nachweisen ließ sich eine solche leider nur schwer, berichtet Technology Review in seiner Online-Ausgabe ("Waren wir die erste industrielle Zivilisation des Planeten?").

Eine Forschergruppe um Gavin Schmidt vom NASA Goddard Institute of Space Studies in New York und Adam Frank von der University of Rochester hat nun untersucht, welche Möglichkeiten es hier überhaupt geben würde. Sie stellten dafür die sogenannte Silurianer-Hypothese auf – benannt nach einem echsenartigen Volk aus der britischen Kultserie "Dr. Who", das bereits vor 450 Millionen Jahren hochzivilisiert gewesen sein soll – jedenfalls laut Drehbuch.

Schmidt und Frank stellten bei ihrer Arbeit fest, dass etwa Bauwerke und Infrastrukturen nur einen geologisch eher kurzen Zeitraum erhalten bleiben. Fossilien könnten für eine nur Jahrzehntausende umfassende mögliche Entstehungszeit zu selten sein. Allerdings existiert eine andere Methodik: Der chemische Fußabdruck. Dabei wird unter anderem untersucht, ob sich die Kohlenstoffzusammensetzung durch Verbrennungsprozesse verändert hat oder Stoffe aus Bergbauaktivitäten erhalten blieben.

Allerdings ist diese Signatur nicht eindeutig, weil eine Anzahl anderer Ereignisse ähnliche Bilder erzeugt. Dazu gehört etwa eine schnelle Änderung des CO2-Anteils in der Luft durch Ereignisse wie große Vulkanausbrüche oder das Paläozän/Eozän-Temperaturmaximum, bei dem die Temperatur für 200.000 Jahre um 5 bis 7 Grad anstieg. Niemand weiß, wie es zu letzterem kam.

