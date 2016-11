Während Frauen viel Auswahl haben, kommen für ihre Partner noch immer nur Kondome oder Operationen in Frage, um Schwangerschaften zu verhindern. Denn die Entwicklung einer Pille für den Mann bis zur Marktreife erweist sich als schwierig.

Trotz einiger viel versprechender Ansätze lassen Verhütungsmittel für Männer auf chemischer Basis weiter auf sich warten. Einer der Gründe dafür ist, dass es in der Vergangenheit mehrere Fehlschläge damit gab, so dass wenig Bereitschaft zur Finanzierung aufwendiger klinischer Studien für eine Zulassung besteht. Das berichtet Technology Review online in „Weiter Warten auf die Pille für den Mann“.

So zeigte eine im Oktober veröffentlichte Studie, unterstützt von der Weltgesundheitsorganisation, dass eine Hormoninjektion bei Männern Schwangerschaften bei ihren Partnerinnen effektiv verhindern konnte. Die Arbeit daran wurde jedoch gestoppt, weil es bei einem Probanden zu einem Selbstmord und bei anderen zu schweren Nebenwirkungen wie Depressionen gekommen war. Laut Douglas Colvard, Ko-Autor der Studie, fehlt es jetzt an Geld, um es mit einer anderen Formel zu versuchen.

Gunda Georg, Professorin und Leiter der Abteilung für medizinische Chemie an der University of Minnesota, ist angesichts der aufgegebenen Projekte und potenziellen Nebenwirkungen nach eigener Aussage „nicht sehr optimistisch“, dass Hormon-Verhütungsmittel für den Mann auf den Markt kommen werden. Ihr Labor arbeitet stattdessen an einer nicht-hormonellen Alternative: einem Wirkstoff-Kandidaten namens Gamendazole, der die Entwicklung von Spermien beeinträchtigt. Bei Ratten erwies er sich als sehr effektiv und reversibel. Jetzt plant Georg weitere Versuche mit Affen, um mögliche Studien mit Menschen vorzubereiten.

