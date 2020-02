Fortnite: Neue Saison startet mit Server-Downtime

Nach mehreren Monaten beginnt am 20. Februar eine neue Fortnite-Saison. Das Update für Saison 2 des Kapitels 2 wird ab 10 Uhr deutscher Zeit auf die Server gespielt, die währenddessen nicht erreichbar sein werden. Wie lange es dauert, bis die Server wieder online sind, ist unklar.

Beim Start von Kapitel 2 Saison 1 waren die Fortnite-Server über einen Tag lang nicht erreichbar. Die längere Downtime hatten die Entwickler von Epic Games in eine umfassende Marketing-Kampagne gepackt, bei der das beliebte Online-Spiel bildlich von einem schwarzen Loch verschlungen wurde. Obwohl die Server nicht erreichbar waren, war Fortnite am Offline-Tag in aller Munde.

Entwickler Epic Games ist bekannt dafür, Fortnite hervorragend zu vermarkten. Zum Beispiel hat sich das Studio unter anderem mit den Machern der neuen Star-Wars- und Avengers-Filme zusammengeschlossen, um exklusive Ingame-Events umzusetzen. Auch Kapitel 2 Saison 2 wurde wieder kreativ beworben. Die Teaser zur Vorbereitung auf die neue Saison haben dieses Mal ein Agenten-Thema.

Teaser für Saison 2

Auf Twitter hat Epic mehrere Teaser-Bilder veröffentlicht, in denen unter anderen Sprengstoff und ein U-Boot im Stil abgefangener Übertragungen zu sehen ist. Zensierte Text-Elemente laden User zum Spekulieren ein. Tatsächlich hat Epic auch zum Start der Server-Downtime nicht bekanntgegeben, was Spieler am Ende der Update-Zeit erwartet.

Der Genre-Thron von Fortnite wurde zuletzt angekratzt, die Einnahmen sanken 2019 auf 1,8 Milliarden US-Dollar, 2018 waren es noch 2,4 Milliarden. Auch wenn Fortnite damit immer noch absurde Summen von Geld einspielt, dürfte Epic Games der Trend nach unten Sorgen bereiten. Bei den Zuschauerzahlen auf Twitch hat Fortnite ebenfalls verloren.

(dahe)