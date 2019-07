Fortnite-WM: In New York beginnt das größte E-Sports-Turnier aller Zeiten

Legendäre Tennis-Matches kennen sie in Flushing Meadows zur Genüge. Am Wochenende aber stürmen Tausende E-Sport-Fans das New Yorker Arthur-Ashe-Stadium, wo Ende August die US Open starten. Die Fortnite-Weltmeisterschaft von Freitag bis Sonntag soll alles übertreffen, was es bisher im E-Sport gab. 30 Millionen US-Dollar werden an Preisgeldern ausgeschüttet, weltweit werden Millionen Zuschauer für den Livestream erwartet.

Spieleentwickler Epic Games versprach in einer Mitteilung das "größte Turnier aller Zeiten." An den Qualifikationsrunden haben demnach 40 Millionen Spieler teilgenommen. In New York spielen nun die besten 100 in Duo- und Solo-Spielmodi um das Preisgeld..

Startschuss am Samstag

Bei der WM spielen die Profis mehrere Runden, in denen sie Punkte sammeln. Die gibt es für Abschüsse und die Platzierung. So lief auch die Qualifikation ab, in der sich laut Epic Games Millionen Spieler versucht haben. Insgesamt hat das Spiel laut Epic Games 250 Millionen registrierte Nutzer.

Bild 1 von 5 Fortnite: Battle Royale – das trendigste Spiel der Welt (5 Bilder) Fortnite ist streng genommen nicht gleich Fortnite: Battle Royale. Im ursprünglichen Spielmodus "Rette die Welt" verteidigt man mit Unterstützern eine Basis vor Gegner-Wellen. Zu Ruhm und Erfolg brachte es aber vor allem die kostenlose Auskopplung "Battle Royale". In diesem Spielmodus wird man mit anderen Spielern auf eine Karte geworfen und muss so lange wie möglich überleben. Heute ist mit "Fortnite" fast immer die Battle-Royale-Variante gemeint.

Für den Entwickler lohnt sich das massiv: Den Analysten von Nielsen SuperData zufolge verdiente die Firma allein im Mai 2019 203 Millionen Dollar mit dem Spiel. Der Gesamtverdienst im vergangenen Jahr lag bei geschätzt 2,4 Milliarden Dollar. Das Geld verdient Epic Games vor allem mit In-Game-Käufen. Spieler können sich die virtuelle Währung V-Bucks kaufen, um damit Inhalte freizuschalten – zum Beispiel neue Outfits für Spielfiguren oder witzige Tänze.

Bevor die besten Fortnite-Spieler am Samstag und Sonntag um die Titel im Solo- und Duo-Wettkampf spielen, gibt es am Freitag noch eine Art Showmatch, bei dem bekannte Streamer und Pro-Spieler im Team zusammen mit Stars antreten. Mit dabei sein wird auch Turner "Tfue" Tenney, neben Tyler "Ninja" Blevins wohl einer der bekanntesten Fortnite-Spieler. (dahe)