(Bild: Bastei Lübbe )

Multimedial angereichert sollen die klassischen Fortsetzungsromane jetzt in die digitale Welt der E-Books und

Optimiert fürs Smartphone will der Verlag Bastei Lübbe jetzt einen Streaming-Dienst Oolipo für Fortsetzungsromane anbieten, mit Bildern, Animationen und Tönen, das berichtet aktuell die Welt am Sonntag unter "Thriller to go". Oolipo soll für fünf bis sechs Euro unbegrenzten Zugang zu Geschichten bieten. Mit dem Digitalisierungskurs will der Verlag wieder in die schwarzen Zahlen kommen. Man wolle, so berichtete der Vorstandsvorsitzende Thomas Schierack der "Welt am Sonntag", den klassischen Kiosk durch diese Plattform ersetzen.

Ob dazu eine modernisierte Neuauflage der Jerry-Cotton-Romane gehört, die erfolgreichste Serie von Kriminal-Romanen, mit denen der Bastei-Verlag in den 50/60-er Jahren in Deutschland Furore machte, wurde noch nicht übermittelt. Bekannt wurde Bastei in jener Zeit auch vielen Kindern durch Comics, etwa den Kater Felix. Wer weiß, vielleicht gibt es auch für den noch eine digitale Zukunft.

Zudem will Bastei Lübbe auch in den Markt für Computerspiele und etwa bei Neuerscheinungen von Dan Brown oder Ken Follett passende Spiele anbieten.

Der Bauer-Verlag steigt jetzt ebenfalls mit seiner unendlichen Perry-Rhodan-Serie in den digitalen Markt ein -- erste Spiele dazu gibt es bereits. Jetzt folgt mit Perry-Rhodan-Trivid eine neue Serie, die es ausschließlich in digitaler Form für E-Books geben wird. (as)