Französische Gewerkschaft erreicht Schließung von Amazon-Verteilzentren

Nach einem Gerichtsurteil setzt Amazon den Betrieb seiner Verteilzentren in Frankreich vorläufig aus. Das hat das Unternehmen Mittwochabend mitgeteilt. Ein Gericht in Nanterre bei Paris hatte dem Online-Händler zuvor auferlegt, sich auf Lebensmittel sowie Hygiene- und Medizinprodukte zu beschränken. Das Verfahren war von der Gewerkschaftsgruppe Union Syndicale Solidaires angestrengt worden.

heise online daily Newsletter Keine News verpassen! Mit unserem täglichen Newsletter erhalten Sie jeden Morgen alle Nachrichten von heise online der vergangenen 24 Stunden. Newsletter jetzt abonnieren

Wie lange die Aussetzung laufen soll, wurde explizit nicht mitgeteilt. "Diese Woche werden wir die Mitarbeiter unserer Verteilzentren bitten, zuhause zu bleiben", schreibt Amazon. Das Gericht hatte am Dienstag erklärt, der Online-Händler habe in der Coronavirus-Krise seine Verpflichtungen zum Schutz von Gesundheit und Sicherheit der Angestellten in seinen Logistikzentren nicht hinreichend erfüllt.

Gericht fordert Risikobewertung

Laut Gericht muss Amazon in Frankreich beim Corona-Schutz nachbessern und sich auf Bestellungen von Lebensmitteln sowie Hygiene- und Medizinprodukten beschränken. Zudem verlangt das Gericht eine Risikobewertung in allen französischen Logistikzentren des Konzern, und die Durchführung etwaig erforderlicher Gesundheits- und Sicherheitsmaßnahmen.

Das Unternehmen zeigt sich erstaunt über das Urteil und kündigt Rechtsmittel an. Amazon habe bereits erheblich investiert, um die Sicherheit der Mitarbeiter zu gewährleisten und zu verbessern. Beispielsweise habe es in den vergangenen vier Wochen 1,5 Millionen Schutzmasken und 27.000 Liter Hand-Desinfektionsmittel in seine französischen Standorte verbracht. (ds)