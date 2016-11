Wie vor wenigen Wochen angekündigt, können Spieler nun kostenlos in das Universum von Eve Online abtauchen. Mit "Eve Online: Ascension" haben die Entwickler einen "Alpha Account "eingeführt, der Basis-Funktionen freischaltet.

Das MMORPG Eve Online hat jetzt auch einen kostenlosen Free-to-Play-Modus. Wie im September angekündigt, können Spieler damit nun in das gigantische Multiplayer-Universum eintauchen, ohne zu bezahlen. Mit einem kostenlosen "Alpha Account" haben sie aber nur eine begrenzte Auswahl an Raumschiffen und Fähigkeiten zur Auswahl. Zahlende Nutzer verfügen damit nun über einen "Omega Account", bei dem unter anderem die Erfahrungspunkte doppelt so schnell zunehmen. Wie die isländischen Entwickler von CCP Games außerdem mitteilten, umfasst die neue Version "Eve Online: Ascension" außerdem jede Menge Neuerungen für die zahlende Kundschaft.

Das inzwischen seit 13 Jahren laufende Eve Online kostet monatlich eigentlich 15 Euro, die sich durch längerfristige Mitgliedschaften auf rund 8 Euro senken lassen. Das Spiel simuliert ein einziges gigantisches Universum mit verschiedenen Rassen, Märkten und teilweise immensen militärischen Auseinandersetzungen. Angesichts sinkender Spielerzahlen soll der neue Free-to-Play-Modus dafür sorgen, dass sich wieder neue Spieler die komplexe Welt erschließen.

Bei Problemen mit der Wiedergabe des Videos aktivieren Sie bitte JavaScript