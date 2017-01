Der Raw-Entwickler RawTherapee 5.0 soll verbesserte Werkzeuge für Schärfe und Bildrauschen enthalten, Dunst entfernen und sehr dunkel geratene Bilder aufhellen können.

RawTherapee 5.0 steht ab sofort kostenlos für Windows zur Verfügung – damit ist das erste größere Releases des freien Raw-Entwicklers seit zwei Jahren erschienen. Die Entwickler haben vor allem die Themen Schärfe und Rauschen sowie Dunst und Belichtung nach vorne gebracht, außerdem die Formatunterstützung und die Funktionen zur Farbverwaltung erweitert.

Werkzeuge mit Wavelet-Transformation

Die sogenannten Wavelet-Tools sollen Schärfe, Bildrauschen und Farben in unterschiedlichen Detailstufen bearbeiten können. Die Software zerlegt das Foto per Wavelet-Transformation in vier bis neun Ebenen mit unterschiedlichem Detailgrad. So lässt sich das Bildrauschen auf einer Detailtiefe bearbeiten, während ein Schärfe-Agorithmus auf eine andere Detailtiefe angewandt wird.

Über das Retinex-Werkzeug soll sich Dunst aus Fotos herausrechnen lassen, eine Funktion, die seit Lightroom CC ein Raw-Entwickler nach dem anderen einführt. Außerdem sollen sich mit diesem Werkzeug stark unterbelichtete Fotos besser aufhellen lassen als bisher.

RawTherapee 5.0 enthält darüber hinaus Regler zur Reduktion von Farbrauschen. Das Farbmanagement wurde um eine Soft-Proof-Ansicht für die Druckausgabe erweitert und die Möglichkeit, Monitorprofile einzubinden.

Unterstützung für neue Raw-Formate

Das Programm bearbeitet mehr Raw-Dateitypen als zuvor inklusive solcher von Kameras mit Foveon- und X-Trans-Sensoren. Es kann aber auch mit dem Adobe-Standard DNG sowie mit Dateien der Typen JPEG, PNG und TIFF umgehen; letztere unterstützt es erstmals mit bis zu 32 Bit Farbtiefe pro Kanal.

RawTherapee ist seit 2010 Open Source. Die aktuelle Version ist unter GPLv3 lizenziert. RawTherapee 5.0 steht kostenlos für Windows Vista bis 10 auf RawTherapee.com zum Download bereit. (akr)