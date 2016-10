(Bild: AVM)

AVM hat mit der Fritzbox 6430 nun auch ein Einsteigermodell für Kabelanschlüsse im Programm, an denen Nutzer den Router selbst auswählen. Zur Ausstattung gehören unter anderem WLAN und DECT-Funk für die Heimautomation.

Das Angebot für den freien Routermarkt wächst allmählich. Mit der neuen Fritzbox 6430 Cable bietet der Berliner Hersteller AVM ein Produkt für den Einstieg am Kabelanschluss. Die 6430 Cable erreicht Kabel-seitig Download-Raten bis zu 880 MBit/s. Dafür nutzt sie 16 Kanäle; in Senderichtung sind es 4 Kanäle.

An Bord ist außerdem ein WLAN-Modul, das gemäß IEEE 802.11n Bruttoraten bis 450 MBit/s liefert. Über den integrierten Switch lassen sich bis zu vier LAN-Geräte in Gigabit-Geschwindigkeit ankoppeln. An zwei USB-2.0-Ports können Drucker oder Speichermedien angeschlossen werden; USB3 hat der Hersteller ebenso wie andere Zutaten der Router-Oberklasse weggelassen (z. B. 5-GHz-WLAN gemäß IEEE 802.11ac).

Smarthome-Steuerung per DECT-Funk

Darüber hinaus gehört zur Ausstattung eine Telefonanlage mit Anschlüssen für analoge Telefone oder Faxgeräte. Über die eingebaute DECT-Basis koppeln Schnurlostelefone an oder optionale Smart-Home-Bausteine der Fritz-DECT-Serie. Dazu gehören der Heinzungsregler Fritz-DECT 300 oder auch die schaltbare Steckdose Fritz-DECT 210. Die Fritzbox 6430 Cable ist laut AVM ab sofort für 159 Euro erhältlich.

Andere Hersteller tüfteln noch an ihren ersten Produkten für die freie Routerwahl am Kabelanschluss. Unter anderem sind aber Produkte von TP-Link zu erwarten. Seit dem 1. August können Anwender am Kabelanschluss bestimmte, für den freien Markt gefertigte Geräte selbst auswählen und anschließen. AVM unterhält eine eigene Informationsseite mit Details zur freien Routerwahl und zum Einsatz der Fritzbox an den Provider-Anschlüssen.

