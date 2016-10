Mit fünf neuen Funktionen baut Google sein Cloud-Office Docs weiter aus. Sie sollen dem Nutzer durch logische Vorschläge Zeit ersparen und analysieren hierfür seine Arbeit.

Google erweitert seine Office-Umgebung Docs beziehungsweise die G Suite um fünf neue Funktionen, die alle auf dem Cloud-Prinzip des Analysieren der Arbeit durch den Anbieter basieren. Sie bauen auf Explore auf, das Fragen und Aufgaben des Nutzers verstehen und anschließend passende Antworten oder Vorlagen präsentieren soll.

Zuweisen von Arbeit

Die erste neue Funktion soll Nutzern Action Items zuweisen. Tippt ein Nutzer in einem kollaborativ geschriebenen Dokument eine Aufgabe inklusive des Namens des Mitarbeiters ein, kann die Umgebung dank der Texterkennung sie automatisch zuweisen. Alternativ kann der Anwender ein solches Action Item manuell anlegen. Der Betroffene erhält anschließend immer eine E-Mail und den seine Aufmerksamkeit erfordernden Abschnitt des Dokuments hebt das Programm blau hervor.

Hinzu kommt, dass Google seinen Nutzern Zeit beim Auffinden der anstehenden Arbeit abnehmen will. Hierfür markieren die Applikationen wie Docs, Slides, Sheets oder Drive Dateien, die dem Anwender zugewiesen wurden oder in denen er noch Aufgaben abarbeiten muss.

Analysierte Fragen und Formulare

In Forms können Nutzer Formulare zum Beispiel zu Umfragen erstellen. Google gibt an, dass die Entwickler auf Basis der in den letzten Jahren eingegebenen Fragen Muster identifiziert haben. Künftig soll das Programm vorhersagen, worum es in der Frage gehen könnte und automatisch passende Vorlagen zu den Antworten anbieten. Außerdem können Anwender nun Fragen mit dem Hochladen von Dateien verknüpfen. Letztere müssen entweder dem lokalen Speicher oder Drive entstammen.

Schon länger können Nutzer per Voice Typing Text eingeben. Nun sollen sich so auch Formatierungen, Kommentare und andere Befehle diktieren lassen. Als letzte neue Funktion bietet Google eine Integration von Drive mit Slack. Der Messaging-Dienst richtet sich an Firmen. Im Chat können Teilnehmer künftig direkt auf ihre Dateien zugreifen oder ein neues Dokument erstellen.

Alle neuen Funktionen sollen laut Google in Unternehmen vor allem vergeudete Arbeitszeit ersparen. Ähnliche Töne inklusive maschinellen Lernens hatte der Konzern bereits beim Umbenennen seiner App-Pakete in G Suite angeschlagen. (fo)