Das soziale Fotonetzwerk Instagram boomt: Die Nutzerzahlen steigen und immer mehr Werbetreibende sind auf der Plattform aktiv. Bald sollen Instagrammer sogar Friseurtermine buchen können.

Das soziale Fotonetzwerk Instagram will seinen Mitgliedern künftig ermöglichen, Termine bei Unternehmen zu buchen. Um etwa einen Friseurtermin zu bekommen, brauchen Kunden nur das Instagram-Profil ihres Haarsalons zu besuchen und einen Button anzutippen. Für Unternehmen sei dies im Vergleich zu einem virtuellen "Like" eine "echte Aktion", sagte Head of Business James Quarles gegenüber Bloomberg. Mit seinen Plänen attackiert Instagram in den USA die Platzhirschen Yelp und OpenTable, die online Termine vermitteln.



Instagram ist soziales Fotonetzwerk und immer mehr eine "Plattform für Unternehmen".

Instagram als attraktiver Werbekanal

Die Unternehmen können werbende Instagram-Beiträge verbreiten, die einen Link zu ihrem Produkt enthalten. Die zusätzliche Terminbuchung soll in den "nächsten Monaten" online gehen, berichtet Bloomberg. Außerdem könnten weitere Funktionen wie Nutzerrezensionen folgen. Vergangenes Jahr hatte Instagram spezielle Business-Profile für Unternehmen eingeführt. Sie liefern etwa Statistiken zu Klicks und Profilbesuchen. Derzeit gibt es 8 Millionen Unternehmens-Profile, von denen die meisten aus den USA stammen.

Laut eigener Angaben haben sich mehr als 120 Millionen Mitglieder bereits über Marken via Instagram informiert. Außerdem folgen 80 Prozent der Nutzer mindestens einem Unternehmen. Auch wegen seiner jungen Nutzerschaft wird Instagram als Werbekanal immer beliebter. Wie das Unternehmen am gestrigen Mittwoch mitteilte, seien inzwischen mehr als eine Million Werbetreibende auf der Plattform aktiv. Vor genau einem Jahr waren es lediglich 200.000 gewesen. Auch die Nutzerzahlen wachsen beständig – im Dezember 2016 waren es 600 Millionen Mitglieder, Tendenz steigend.

