AVMs neue Beta-Firmware bringt neben Detailverbesserungen als Neuheit eine Anbindung an den kostenlosen Zertifikatsdienst Let's Encrypt. Damit beschweren sich Browser beim sicheren Fernzugriff nicht mehr über selbsterstellte Zertifikate.

Der Heimnetzwerkhersteller AVM hat eine neue experimentelle Firmware für seinen xDSL-WLAN-Router Fritzbox 7490 veröffentlicht. Eine wesentliche Neuerung der unter der Versionsnummer 6.98 laufenden Firmware ist die Integration des kostenlosen Zertifikatsdienstes Let's Encrypt, der für AVMs hauseigene Myfritz-Hostnamen gültige SSL-Zertifikate generiert.

Die Zertifikate fordert die Fritzbox automatisch an.

AVM sieht den großen Vorteil der neuen Funktion darin, dass Nutzer beim Aufruf der Myfritz-Adresse keine Warnmeldung des Browsers mehr erhalten. Das soll beispielsweise beim Freigeben von Dateien wie etwa Urlaubsfotos für Freunde nützen, sodass man diese nicht mehr auf Cloud-Server unter fremder Herrschaft hochladen muss.

heise online hat Let's Encrypt in der neuen Labor-Version bereits ausprobiert: Zum Aktivieren muss man lediglich seine Fritzbox bei AVMs Dyndns-Dienst myfritz.net registrieren und ein Häkchen in der Router-Konfiguration setzen. Dann fordert die Fritzbox ein neues Zertifikat bei Let's Encrypt an. Kurz vor Ablauf der dreimonatigen Gültigkeit soll sie es von selbst erneuern. Eigene Domains lassen sich jedoch nicht zusätzlich einbinden, da man die Fritzbox nicht anweisen kann, diese mit in die Zertifikatsanforderung aufzunehmen.

Zertifikate generiert die Fritzbox aktuell nur für Myfritz-Hostnames.

Ferner hat AVM nach eigenen Angaben im NAS-Betrieb den Zugriff auf USB-Datenspeicher mit NTFS-Dateisystem beschleunigt. Schnurlos-Telefone der Fritz!Fon-Serie sollen nun bei eingehenden Anrufen auch Orts- und Ländernamen anzeigen. Die aktuelle Labor-Version kann nur auf originalen 7490ern und dem baugleichen 1&1-Homeserver installiert werden. (amo)