FritzOS 7.21: Fritzbox 6591 Cable bekommt Update mit DVB-C-Streaming

Besitzer einer Fritzbox 6591 Cable erhalten die finale FritzOS-Version 7.21 per Update. Das Betriebssystem enthält alle Neuerungen von FritzOS 7.20, darunter die WLAN-Verschlüsselung WPA3 und das zeitgemäße SMBv3-Protokoll für Zugriffe auf den NAS-Server des Routers. Neu in Version 7.21 ist DVB-C-Streaming an Geräte im WLAN-Netz.

Die Fritzbox 6591 Cable kann mit dem neuen Betriebssystem frei empfangbare, das heißt unverschlüsselte Kabelstreams per Wi-Fi senden. Endgeräte wie PCs können das TV-Programm über einen geeigneten Videoplayer wiedergeben, zum Beispiel dem VLC Media Player.

Unverschlüsselt sind zahlreiche Sender in SD-Qualität, darunter jene der RTL Group und von ProSiebenSat.1 (Übersicht der Verbraucherzentrale). Die öffentlich-rechtlichen Sender wie ARD und ZDF lassen sich in HD-Auflösung empfangen. Nutzer benötigen für das DVB-C-Streaming einen Kabeltarif (häufig in den Nebenkosten enthalten).

Auch für Fritzbox 6660 Cable

Seit Ende August 2020 verteilt AVM bereits die FritzOS-Version 7.21 auch an Besitzer der Fritzbox 6660 Cable, die das DVB-C-Streaming ebenfalls beherrscht. Das Modell Fritzbox 6490 Cable muss sich noch mit 7.20 ohne DVB-C-Streaming begnügen. Letzterer Router ist aktuell der einzige, der ein zeitnahes 7.20-Update auch in der von Vodafone genutzten "Edition Unitymedia" erhält. Die Eigenversionen der Fritzbox 6591 Cable versorgt Vodafone derzeit noch nicht mit FritzOS 7.20 oder FirtzOS 7.21. (mma)