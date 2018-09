Fritzbox 7590: AVM reicht fast 40 Bugfixes nach

Das Router-Flaggschiff Fritzbox 7590 segelt nun um 39 Bugs leichter im Internet. Die Korrekturen verteilen sich auf die Bereiche DSL, Internet, Heimnetz, Smart Home, System, Telefonie, WLAN, USB/NAS, USB/UMTS und Powerline.

Mit dem am heutigen Donnerstag erschienenen FritzOS 7.01 führt AVM auch kleinere Verbesserungen ein. In der Mesh-Repeater-Betriebsart erhält der Router eine eindeutige Netzwerk-Bezeichnung. Die Anmeldungen von WLAN-Repeatern bei aktivierter Funktion Protected Management Frames (PMF) wurde verbessert. Auch sei die Stabilität im Zusammenspiel mit Repeatern verbessert worden.

Eine vollständige Liste der Korrekturen, Änderungen und Bereinigungen hat AVM auf den eigenen Web-Seiten veröffentlicht (siehe Abschnitt "Weitere Verbesserungen im FritzOS 7.01"). Das Update können Fritzboxen automatisch beziehen. Wer es von Hand einspielen will, findet das rund 27 MByte große Installationsarchiv unter diesem Link.

Was sich mit FritzOS 7 ändert und mit welchen Mitteln die Konkurrenz der Fritzbox Marktanteile abjagen will, ist Gegenstand eines Schwerpunkts in der kommenden c't-Ausgabe 21/2018 (ab dem 29. September am Kiosk erhältlich). (dz)