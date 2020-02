Früherer WorldCom-Chef Ebbers gestorben

Der frühere Chef des skandalumwehten Telekomunternehmens WorldCom (später MCI), Bernard Ebbers, ist tot. Er starb am Sonntag im Alter von 78 Jahren, wie US-Medien übereinstimmend unter Berufung auf ein Statement seiner Familie berichteten. Der frühere Chef des einst zweitgrößten US-Telekomkonzerns WorldCom hatte vor allem durch einen der größten Bilanzfälschungsskandale der US-Geschichte Bekanntheit erlangt.

Ebbers war wegen Verschwörung, Wertpapierbetrugs und Falschangaben angeklagt worden, nachdem im Jahr 2002 ein letztlich 11 Milliarden US-Dollar schwerer Bilanzbetrug in seinem Unternehmen bekannt wurde. WorldCom, in Spitzenzeiten mit 80.000 Mitarbeitern, meldete Insolvenz an und wurde Anfang 2006 von Verizon geschluckt.

Supreme Court lehnte ab

Er wandte sich an den Supreme Court, nachdem ein Berufungsgericht seine verfahrenstechnischen Einwände gegen seinen Schuldspruch im März 2005 abgelehnt hatte. Das oberste US-Gericht verwarf seine Petition.

Ebbers verbüßte seine Strafe zunächst in einem Bundesgefängnis in Louisiana, zuletzt in Texas, wie die New York Times berichtet. Im Dezember 2019 wurde er aus gesundheitlichen Gründen vorzeitig entlassen. Ebbers hatte stets beteuert, von den Betrügereien nichts gewusst zu haben. (anw)