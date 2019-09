Für Mond-Missionen: NASA bestellt weitere Orion-Raumkapseln

Die NASA hat für künftige bemannte Weltraumflüge drei weitere Orion-Raumkapseln bestellt und zahlt dafür 2,7 Milliarden US-Dollar an den Hersteller Lockheed Martin. 2022 sollen dann noch einmal drei geordert werden, für weitere 1,9 Milliarden US-Dollar. Das teilte die US-Weltraumagentur nun mit und wiederholte dabei ihr Ziel, bis 2024 wieder Menschen zum Mond fliegen zu wollen und bis zu 12 Artemis-Missionen durchführen zu wollen. Die bemannten Artemis-Flüge zum Mond sollen dann die Grundlage bieten für spätere bemannte Missionen zum Mars.









In fünf Jahren zurück zum Mond

Auf ihrem an Umwegen reichen Weg zurück zum Mond setzt die NASA gegenwärtig auf die Raumstation Deep Space Gateway, die ab 2022 im Orbit des Erdtrabanten aufgebaut werden soll. Parallel dazu sollen mit den Artemis-Missionen wieder Menschen auf die Oberfläche des Mondes gebracht werden. Artemis 1 soll nach Verschiebungen und der Umbenennung im kommenden Jahr als – noch unbemannter – Testflug für das Space Launch System (SLS) und die Orion-Kapsel dienen. 2022 soll dann Artemis 2 mit einer Crew zu einem Flug um den Mond starten. Zwei Jahre später sollen dann wieder Menschen mit Artemis 3 zur Oberfläche des Mondes gebracht werden.

Für die Zeit danach hat die NASA nun die ersten Raumkapseln bestellt, die teilweise mit Komponenten aus früheren Missionen bestückt werden sollen. Wie die NASA erklärt, legt sie großen Wert auf Wiederverwendbarkeit und will etwa Teile wie die Computer und die Sitze von Artemis 2 auf dem Flug Artemis 5 erneut verwenden. Auf Artemis 6 soll sogar die gesamte Raumkapsel von Artemis 3 erneut ins All starten. Ziel sei es, jedes Crew-Modul mindestens einmal wiederzuverwenden. So will die NASA Geld sparen und gleichzeitig die Grundlage für eine anhaltende Erkundung des Mondes und darüber hinaus legen.

Lesen Sie dazu auch ausführlich bei heise online:



(mho)