Für Sportler und Styler: Zwei Smartwatches von Honor

Huawei-Tochter Honor hat auf der IFA in Berlin zwei neue Smartwatches vorgestellt. Während sich die robuste Honor Watch GS Pro für Sportler empfiehlt, will die deutlich günstigere Honor Watch ES eher ein modisches Accessoire sein. Beide Modelle sollen ab kommender Woche vorbestellbar sein und noch im September in den deutschen Handel kommen.

Für Sportler

Mit eingebautem GPS und den üblichen Sensoren soll die GS Pro für Orientierung beim Wandern oder Laufen sorgen. Eine Routenrücklauffunktion führt den Wanderer exakt auf den Weg zurück, den er gegangen ist. Die Software stellt zahlreiche Trainings-Modi zur Verfügung, darüber hinaus trackt die Uhr bei Bedarf Herzschlag, Schlaf, Bewegung, Blutsauerstoffmessung oder den Menstruationszyklus. Die Uhr ist wasserdicht "bis 50 Meter", einen Sprung in den Pool soll sie demnach aushalten, eine heiße Dusche nicht.

Die Honor Watch GS Pro ist mit einem Durchmesser von 48 Millimeter und einem 13,6 Millimeter dicken Gehäuse eher etwas für kräftige Handgelenke. Die Uhr hat ein Amoled-Touchdisplay mit einem Durchmesser von rund 3,5 Zentimeter. Gesteuert wird mit Touch-Gesten und zwei Knöpfen. Es kommt Huaweis LiteOS zum Einsatz, das sich mit Android und iOS versteht und auch Anrufe von den verbundenen Telefonen annehmen kann.

Im Inneren tickt ein Kirin-A1-Prozessor, dem 32 GByte Arbeitsspeicher zur Seite stehen. Für Medien und Daten stehen 4 GByte zur Verfügung. Der Akku mit 790 mAh soll Strom "für bis zu 25 Tage" liefern. Kontakt hält die Smartwatch über 2,4-GHz-Wlan oder Bluetooth 5.1. Für die robuste Honor Watch GS Pro ruft der Hersteller knapp 250 Euro auf, Vorbesteller bekommen sie für 199 Euro.

Die Honor Watch ES kommt in Schwarz, Weiß und Rosa. (Bild: Honor)

Für Styler

Das Design der Honor Watch ES orientiert sich an der Apple Watch. Die Uhr mit rechteckigem Amoled-Display misst 36×30 Millimeter und ist knapp 11 Millimeter dick. Einem bisher unbekannten Prozessor mit der kryptischen Bezeichnung "DK3.5+ST" stehen 4 GByte Speicher für Daten zur Seite. Zum RAM macht Honor keine Angaben. Der Akku fällt mit 180 mAh kleiner aus als bei der GS Pro und soll Strom für bis zu 10 Tage liefern.

Ein GPS-Modul fehlt, die in der Geräteklasse üblichen Sensoren für Herzfrequenzmessung, Schlafüberwachung, Aktivitätstracking und Blutsauerstoffmessung sind aber an Bord. Die Software der Watch ES stellt zahlreiche Trainingsprogramme zur Verfügung, auch ihren Menstruationszyklus können Nutzerinnen mit der Uhr überwachen. Für die Uhr ruft Honor 99 Euro auf, Vorbesteller können sie ab nächster Woche für 79 Euro ordern.

(vbr)