Für iPhone XS, Google Pixel & Co: eSIM jetzt bei O2 und Blau

Mit Telefonica unterstützt – nach Telekom und Vodafone – nun auch der dritte Mobilfunknetzbetreiber in Deutschland die fest in Geräte integrierte SIM (eSIM) als Alternative zur klassischen, entnehmbaren SIM-Karte. O2 und der Discounter Blau stellen für Kunden eine eSIM im Telefonica-Netz bereit, ein Laufzeitvertrag ist dafür allerdings Voraussetzung. Man könne noch "keine zeitlichen Angaben" machen, wann eine eSIM auch in Prepaid-Tarifen angeboten wird, merken O2 und Blau an.

Sowohl O2 als auch Blau bieten die eSIM sowohl für Neukunden als auch bestehende Kunden auf Wunsch an: Eine bereits vorhandene SIM-Karte lasse sich jederzeit durch eine eSIM ersetzen, der Tausch soll vorerst kostenlos erfolgen – bis zum 31. Dezember 2019.

Auch mehrere SIM-Karten (Multicard) lassen sich in eSIMs tauschen

Nutzer, die mehrere SIM-Karten für einen Mobilfunkanschluss nutzen (Multicard respektive MultiSIM), können diese ebenfalls kostenfrei in eine oder mehrere eSIMs umwandeln lassen, wie O2 mitteilte. Auf diese Weise ist es dann beispielsweise möglich, eine Smartwatch wie die Apple Watch LTE oder Samsung Galaxy Watch LTE ins Mobilfunknetz zu bringen.

Die Beauftragung der eSIM ist für Bestandskunden über das Kundenportal im Web oder per App der Mobilfunkanbieter möglich, dort lässt sich das eSIM-Profil anschließend auch verwalten und ein neues Profil bei einem Gerätewechsel beantragen. Neukunden müssen sich an Hotline oder einen O2-Shop um ein eSIM-Profil anzufordern.

Dual-SIM-Unterstützung mit eSIM nur bei 2018er iPhones

In Deutschland sind bislang nur wenige eSIM-fähige Geräte im Handel, dazu gehören iPhone XS, XS Max und iPhone XR sowie Google Pixel 3 und Pixel 3 XL – die 2018er iPhones kommen zudem erstmals mit Dual-SIM-Unterstützung, was bei den Google-Geräten nicht funktioniert.

O2 vermarktet derzeit nur die Samsung Galaxy Watch LTE mit eSIM, die neuen iPhones werden von O2 offenbar weiterhin mit klassischer SIM-Karte ausgeliefert. Ob der Mobilfunkanbieter künftig auch die Apple Watch LTE mit ins Programm aufnimmt, bleibt vorerst unklar – die Uhr wird bereits von Telekom und Vodafone vermarktet.

[Update 21.11.2018 14:40 Uhr] Auch der zu Telefonica gehörende Discounter Ay Yildiz unterstützt nun die eSIM, wie ein Sprecher gegenüber der dpa bestätigte.

