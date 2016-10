Der menschliche Tastsinn wird mit den bisherigen VR-Technologien bestenfalls ansatzweise angesprochen. Eine Art Exoskelett soll diese Lücke schließen – für Spiele, aber auch für ernsthafte Anwendungen.

Ein neu entwickelter Handschuh soll virtuelle Umgebungen nicht nur für Augen und Ohren, sondern auch für die Hände wie echt wirken lassen. Dexmo, entwickelt von einem Team aus jungen Roboterexperten und Ingenieuren, enthält eine Reihe von winzigen Motoren, die passend zu den in einem VR-Headset dargestellten Objekten Kraft auf die Finger seines Trägers ausüben. Unter anderem kann der Handschuh so kräftig dagegenhalten, dass es nicht möglich ist, durch virtuelle Gegenstände hindurchzugreifen, berichtet Technology Review online in „Handschuh lässt virtuelle Objekte real wirken“.

Für Aler Gu, einen jungen Robotiker, der den Handschuh erfunden und das Unternehmen dahinter mitgegründet hat, hat die Erweiterung von VR um den Tastsinn das Potenzial, das neue Medium zu revolutionieren. „Das Maximum an Feedback, das man von bisherigen VR-Controllern bekommen kann, ist ein leichtes Rumpeln durch Vibrationsmotoren“, erklärt er. „Aber Vibration allein reicht nicht aus, um das Gehirn auszutricksen. Sobald man Anomalien dabei entdeckt, wie sich ein Objekt anfühlt, geht das Gefühl der Immersion verloren“.

Laut Gu gehen die Anwendungsmöglichkeiten für Dexmo weit über Videospiele hinaus. Der Handschuh funktioniere in jeder simulierten 3D-Umgebung und sei kompatibel mit allen derzeit erhältlichen VR-Headsets. Potenzial sieht Gu unter anderem bei CAD-Design – Ingenieure könnten damit Raketen virtuell zerlegen und die Größe jedes Bauteils erfühlen. Im medizinischen Bereich könnten junge Ärzte realistische virtuelle Operationen vornehmen. Ebenso könne der Handschuh eine wertvolle Hilfe bei der Ausbildung von Bombenentschärfern sein und die Kosten für Schulungen zur Wartung von Maschinen drastisch verringern.

