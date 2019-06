G20-Staaten: Prinzipien für KI-Systeme, Debatte über weltweite Digitalsteuer

Die Top-Wirtschaftsmächte haben sich erstmals auf Prinzipien für den Umgang mit Künstlicher Intelligenz verständigt. Wer KI (Künstliche Intelligenz) einsetze oder entwickele, "sollte die Rechtsgrundsätze, Menschenrechte und demokratische Werte respektieren", heißt es in einer am Samstag verabschiedeten gemeinsamen Erklärung bei einem Ministertreffen der G20-Staaten in der japanischen Forschungsstadt Tsukuba. Unklar war jedoch, ob es auch bei einem anderen Thema zum Abschluss des zweitägigen Ministertreffens eine gemeinsame Erklärung geben wird: dem Handel.

Das G20-Treffen in Tsukuba findet zu einer Zeit statt, da zwischen den USA und China ein Handelskrieg tobt. Angesichts dieser Problematik herrschte Skepsis in Delegationskreisen, inwieweit die Mitgliedsstaaten vor dem G20-Gipfel Ende des Monats im japanischen Osaka zusammenfinden können. Eines der strittigen Themen ist eine Reform der Welthandelsorganisation (WTO). Ob es an diesem Sonntag eine gemeinsame Erklärung des Handelsministerrats gibt, war ungewiss.

Vertrauen in KI-Technologie fördern

Leichter dagegen war das Thema digitale Wirtschaft. Um Vertrauen in KI-Technologien zu fördern und das volle Potenzial der Technologien auszuschöpfen, fühle sich die Staatengemeinschaft zu einem Umgang mit KI verpflichtet, bei dem der Mensch im Mittelpunkt stehe, hieß es.

KI-Systeme "sollten robust, gesichert und sicher" während der gesamten Nutzungsdauer sein und dürften "keine unzumutbaren Sicherheitsrisiken" darstellen, so ein weiteres der vereinbarten Prinzipien. Es war das erste Mal, dass sich die G20-Gemeinschaft mit diesem Thema befasste. Bei dem zweitägigen Treffen, an dem auch Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier (CDU) teilnimmt, geht es um Handel und digitale Wirtschaft. Japan warb dabei für einen weltweit freien Datenfluss. Die drittgrößte Volkswirtschaft der Welt ist Gastgeber des G20-Gipfels am 28. und 29. Juni in der Stadt Osaka.

Warnung von "weltweitem Steuersenkungswettbewerb"

Deutschland und Frankreich haben bei den führenden Industrie- und Schwellenländern auf die rasche Einführung einer weltweiten Konzern-Mindeststeuer gedrängt. "Wir müssen uns beeilen", sagte Frankreichs Finanzminister Bruno Le Maire am Samstag beim Treffen der G20-Staaten im japanischen Fukuoka. Es müsse noch in diesem Jahr Ergebnisse geben. "Wir wissen, es droht weltweit ein Steuersenkungswettbewerb", sagte Bundesfinanzminister Olaf Scholz. "Viele große Unternehmen zahlen nicht die Steuern, die sie eigentlich zahlen müssten, das gilt vor allem für die digitale Wirtschaft." Grundsätzliche Zustimmung kam unter anderem aus den USA und China.

Multinationale Digitalriesen wie Google und Facebook zahlen Schätzungen zufolge nicht einmal halb soviel Steuern wie klassische Industriebetriebe. Sie haben ihren Sitz meist nur in einem Staat, erzielen aber durch ihre Nutzer auf der ganzen Welt erhebliche Einnahmen. Zudem können sie ihre Geschäftstätigkeiten leicht in Steueroasen verschieben.

Gegen nationale Digitalsteuern

"Es bildet sich Konsens, dass wir neue Regeln brauchen", sagte Chinas Finanzminister Liu Kun. Gemeinsame Koordinierung sei dabei entscheidend, auch um Doppelbesteuerungen zu vermeiden. "Ein fragmentierter Ansatz ist nicht gut für irgendwen von uns", sagte auch US-Finanzminister Steven Mnuchin.

Gleichzeitig kritisierte Mnuchin allerdings Frankreich und Großbritannien, die mit nationalen Digitalsteuern vorgeprescht waren, um die internationale Debatte anzuheizen. Die USA hätten da erhebliche Bedenken. Es sei aber gut, dass dadurch der Druck zu handeln gestiegen sei.

Die USA hatten bereits zuvor eine eigene Steuerreform verabschiedet, in der ebenfalls Mindeststeuersätze enthalten sind. Die EU-Staaten hatten vor allem im vergangenen Jahr versucht, eine eigene Digitalsteuer zu beschließen, scheiterten aber unter anderem am Widerstand Irlands, das um die globale Wettbewerbsfähigkeit Europas fürchtete.

Im Kreis der G20 sowie der Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD) wird neben der Mindeststeuer auch die Neuverteilung von staatlichen Besteuerungsrechten diskutiert.

Ausdehnung auf alle Branchen

Vor allem Schwellenländer wie Indonesien und Indien forderten nun, das in sämtlichen Branchen – nicht nur bei Digitalfirmen – der Ort der wirtschaftlichen Tätigkeit deutlich wichtiger werden solle. Das heutige Steuersystem stammt aus dem vergangenen Jahrhundert und orientiert sich in erster Linie daran, wo Firmen ihre Sitze beziehungsweise physische Präsenzen haben. Bis 2020 soll es eine Gesamtlösung zu sämtlichen Fragen geben.

Bei der Regelung zur Mindestbesteuerung werde es zusätzliche Einnahmen geben, auch für Deutschland, sagte Scholz weiter. Die Höhe sei noch unklar. Zudem betonte er, dass Deutschlands Interessen als Exportnation auch bei der Frage der Besteuerungsrechte gewahrt werden müssten. "Wenn neue Regelungen zur Besteuerung der digitalen Wirtschaft gefunden werden – und davon kann man jetzt sicher ausgehen –, werden wir auch erreichen, dass es keine sind, die unsere Steuern, die wir heute einnehmen, gefährden."

Gastgeber Japan wirbt für freien Fluss der "Vielfalt an Daten"

Japan wirbt für einen weltweit freien Datenfluss. Fortschritte bei digitalen Technologien wie 5G oder dem Internet der Dinge (IoT) hätten zu einem Zuwachs der Datenmengen und der Vielfalt an Daten geführt. Daher sei "der freie Fluss an Daten zwischen Ländern absolut notwendig" für die gesellschaftliche Entwicklung, sagte der japanische Minister für Industrie und Handel, Hiroshige Seko, am Samstag zum Auftakt eines Ministertreffens der G20-Staaten.

Bei den G20-Gesprächen zu Handel und digitaler Wirtschaft dürften auch Fragen diskutiert werden, wie freier Datenfluss bei gleichzeitigem Schutz der Privatsphäre gewährleistet werden kann. Dies ist ein Anliegen Japans als Gastgeber des G20-Gipfels am 28. und 29. Juni in Osaka. (tiw)