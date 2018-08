G7 One, G7 Fit und Q Stylus: LGs neue Mittelklasse

LG hat schon im Vorfeld der IFA drei neue MIttelklasse-Handys vorgestellt. Zwei der Smartphones sind herabgestufte Fassungen des Flaggschiffs G7, dazu kommt mit dem Q Stylus noch ein Stift-Handy im Stil des Galaxy Note 9.

Die beiden G7-Handys haben sehr ähnliche Hardware, die One-Ausführung hat aber einen etwas stärkeren Prozessor. Außerdem kommt das G7 One im Gegensatz zum G7 Fit mit Android One. Das Programm verspricht eine Stock-Ausführung des aktuellen Android-Betriebssystems in Version 8.1 ohne Hersteller-Schnickschnack. Besitzern eines Android-One-Handys werden außerdem zügige Updates auf neue Versionen und schnelle Fixes für Security-Probleme versprochen. Das G7 Fit erscheint im Gegensatz dazu mit "normalem" Android 8.1, genauso wie das Q Stylus.

LG Hat für die G7-Variationen noch keinen Verkaufspreis und keinen Release-Termin genannt. Das dürfte das Unternehmen wohl auf der IFA nachholen. Das Q Stylus kostet in Deutschland 450 Euro und ist damit deutlich günstiger als das Note 9 – hat dafür aber auch klar schwächere Hardware. Es kommt Anfang September in Deutschland auf den Markt.

Modell G7 Fit

G7 One Q Stylus Betriebssystem Android 8.1 Android One Android 8.1 Prozessor Snapdragon 821 Snapdragon 835 Octacore 1.5GHz Arbeitsspeicher 4 GByte 4 GByte 3 GByte Flash-Speicher 32/64 GByte 32 GByte 32 GByte SD-Slot Ja Ja Ja Display 6,1 Zoll 6,1 Zoll

6,2 Zoll Auflösung 3120 x 1440 Pixel 3120 x 1440 Pixel 2160 x 1080 Pixel

USB-Anschluss Typ C (USB 2.0) Typ C (USB 2.0) Typ C (USB 2.0) Akkukapazität 3000 mAh 3000 mAh 3300 mAh Hauptkamera 16MP 16MP 16MP Frontkamera 8 MP 8 MP 8MP Abmessungen (H × B × T) 153,2 x 71,9 x 7,9mm 153,2 x 71,9 x 7,9mm 160,15 x 77,75 x 8,4mm Preis (UVP) Unbekannt Unbekannt 450 Euro Erhältlich ab Unbekannt Unbekannt Anfang September

(dahe)