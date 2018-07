Das Postfach von GMX und Web.de soll schlauer werden: Mithilfe von Künstlicher Intelligenz sortieren die Dienste eingehende E-Mails und zeigen Lieferdaten an.

Die E-Mail-Anbieter GMX und Web.de wollen Künstliche Intelligenz (KI) zum Sortieren des Postfachs nutzen. Den Anfang macht ab dem heutigen Dienstag ein Test zur automatischen Verwaltung von E-Mails: Hierbei sollen zum Beispiel für Onlineshop-Bestellungen relevante Mails im Postfach erkannt und sortiert werden; auch Sendungsverläufe und Lieferstatus können in Echtzeit angezeigt werden, erklärt das Unternehmen.

Das Testprogramm mit zunächst einer Million eingeladener Kunden umfasst vorerst nur Paketdaten der Lieferdienste DHL und DPD, sowie "große und bekannte Online-Versandhändler". Kunden können sich direkt im Postfach den Standort ihrer Pakete anzeigen lassen – müssen das also nicht mehr beim Versanddienstleister selbst tun.

Wo bleibt mein Paket? GMX gibt darüber Auskunft. (Bild: GMX)

"Intelligentes Postfach" sortiert Mails

Die Paketverfolgung ist Teil des sogenannten intelligenten Postfachs, das eingehende Mails auch in Kategorien wie "Verträge", Sport- oder Geschäftsthemen oder "Termine" sortieren kann – ähnlich wie Google es bereits in Teilen mit seinem E-Mail-Dienst Gmail macht.

Voraussetzung für die Nutzung der neuen Funktion ist eine mehrstufige Einwilligung durch Kunden (Opt-in). Wer am Testprogramm teilnimmt, kann entweder nur das intelligente Postfach wählen, oder auch die Paketverfolgung aktivieren. In einem dritten Schritt können Kunden zusätzlich zur Verbesserung des Services beitragen und in Einzelfällen eine manuelle Kontrolle der kategorisierten E-Mails durch Mitarbeiter zulassen – nötig ist das laut GMX und Web.de allerdings nicht. (dpa) / (dbe)