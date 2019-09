GPU-Treiber: GeForce 436.30 und Radeon Adrenalin 19.9.2 für Borderlands 3

Borderlands 3 ist am Freitag erschienen und exklusiv über den Epic Games Store erhältlich. AMD und Nvidia stellen Grafiktreiber zur Verfügung, welche die Performance in dem Ego-Shooter verbessern sollen. AMD hat gegenüber der Version 19.9.1 ein Plus von 16 Prozent mit einer Radeon RX 5700 unter DirectX 12 gemessen.

Der GeForce-Treiber 436.30 WHQL enthält zudem Verbesserungen für die PC-Beta von Call of Duty: Modern Warfare (2019), die vom 19. bis zum 23. September läuft, und für Gears 5. AMDs Anpassungen für Gears 5 kamen mit dem Radeon-Adrenalin-Treiber 19.9.1 und sind folglich auch in der Version 19.9.2 enthalten.

Nutzer einer Radeon RX 580, RX 570, RX 480 oder RX 470 mit Polaris-GPU können jetzt mit dem Radeon Image Sharpening (RIS) das Bild nachschärfen – das funktioniert über die Erkennung niedriger Kontraste dynamisch. RIS läuft mit Polaris unter DirectX 12 und Vulkan, auf den Navi-Grafikkarten Radeon RX 5700 XT und RX 5700 auch unter DirectX 9. Für die Radeon RX Vega und Radeon VII bietet AMD die Funktion bislang nicht an.

Behobene Probleme in den neuen Treibern

Die Radeon RX 5700 XT und RX 5700 sollen mit dem Treiber-Update Videos in Browsern korrekt abspielen. 3D-Spiele setzen die Frame-Rate im Zusammenspiel mit 75-Hertz-Monitoren und V-Sync laut AMD nicht mehr auf 30 fps fest. Zudem sollen die Radeon Settings die GPU-Taktraten wieder korrekt angeben.

Nvidia behebt mit dem GeForce-Treiber 436.30 WHQL das Ruckeln in Fortnite und Counter-Strike: Global Offensive bei aktiviertem Ultra-Low-Latency-Modus. Mit GeForce-RTX-Grafikkarten soll es unter anderem in Gears 5 nicht mehr zu Grafikfehlern kommen. (mma)