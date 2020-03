GTC 2020: Nvidia sagt auch Online-Keynote mit Ampere-Ankündigung ab

Nvidia fährt das eigene GTC-Programm auf ein Minimum herunter, um die Mitarbeiter vor dem ausbrechenden Coronavirus in der kalifornischen Bay Area zu schützen. Nachdem Nvidia bereits die Hausmesse abgesagt hat, lässt der Chiphersteller auch den Ausweich-Livestream mit der Keynote des Firmenchefs Jensen Huang ausfallen.

Die geplanten Ankündigungen will Nvidia stattdessen am 24. März als schriftliche Mitteilungen auf seiner Webseite veröffentlichen. Im Anschluss soll um 16 Uhr deutscher Zeit (CET) eine Telefonkonferenz mit Analysten stattfinden, bei der auch interessierte Dritte zuhören können. Heißt im Umkehrschluss: Die Mitteilungen sollten am frühen Nachmittag des 24. März erscheinen.

Die GTC Digital als Online-Ausweichangebot zur geplanten Hausmesse soll laut Nvidia trotzdem stattfinden. Unter anderem Live-Webinare und vorab aufgenommene Präsentationen werden weniger aufwendig produziert als eine große Keynote und lassen sich von den Rednern lokal aufnehmen, ohne nach San Jose anreisen zu müssen.

Next-Gen-Architektur Ampere

Bisher galt die Enthüllung der kommenden Grafikarchitektur Ampere im Rahmen der GTC 2020 als gesichert, allerdings mit Fokus auf Beschleunigerkarten für Server. Eine rein schriftliche Ankündigung wäre für CEO Huang untypisch, in Anbetracht der aktuellen Umstände aber nicht unwahrscheinlich.

Angebliche Spezifikationen zum größten Ampere-Ableger, dem Grafikchip GA100, geistern seit Wochen durch Online-Datenbanken von Benchmarks. Die Rede ist von bis zu 8192 Shader-Rechenkernen in einer trotz 7-Nanometer-Fertigung riesigen GPU. Der Grafikspeicher soll in Form von HBM2e mit auf dem GPU-Träger sitzen. (mma)