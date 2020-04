Galaxy M31: Mittelklasse für Intensivnutzer

Samsung hat ein neues Handy in seiner Galaxy-M-Reihe für Deutschland angekündigt. Das Hauptmerkmal das Galaxy M31 ist der große Akku: Er fasst 6000 mAh, das sind deutlich mehr als die meisten aktuellen Top-Modelle. Das Samsung-Flaggschiff Galaxy S20 hat zum Beispiel nur 4000 mAh. So könnte das Galaxy M31 in der Praxis deutlich länger durchhalten als andere Handys.

Das Galaxy M31 ist ab dem 6. Mai in Deutschland erhältlich und kostet 280 Euro, sitzt also im Mittelklasse-Segment. Dazu passt auch die übrige Hardware. Beim Prozessor setzt Samsung auf den selbst produzierten Exynos 9611 mit acht Kernen, der von 6 GByte Arbeitsspeicher unterstützt wird. Etwas knapp bemessen ist der interne Speicherplatz mit 64 GByte. Er lässt sich per MicroSD-Karte erweitern, neben dem SD-Slot ist außerdem ein zweiter SIM-Slot vorhanden.

Beim 6,4 Zoll großen Bildschirm des Galaxy M31 handelt es sich um ein OLED-Display, das mit 2.340 x 1.080 Pixeln auflöst und am oberen Rand von einer Kerbe unterbrochen wird. Darin sitzt die Selfie-Kamera mit 32 Megapixeln. Hinten hat das M31 sogar vier Module: Eine Hauptkamera mit 64 Megapixeln, eine Ultra-Weitwinkelkamera mit 8 Megapixeln, eine Makro-Kamera mit 5 Megapixeln und eine Tiefenkamera mit ebenfalls 5 Megapixeln.

Kein großer Unterschied zum M30s

Dank Klinkenbuchse kann man an das Galaxy M31 auch kabelgebundene Musik-Ausrüstung anstecken. NFC unterstützt das neue Samsung-Handy ebenfalls. Der Fingerabdrucksensor des Galaxy M31 sitzt an der Rückseite, wird also nicht wie bei vielen höherwertigeren Handys in das Display integriert. Das Smartphone wird mit Android 10 ausgeliefert.

Das Galaxy M31 ist dem bereits länger erhältlichen M30s sehr ähnlich. Auch das M30s hat einen 6000-mAh-Akku, einen 6,4 Zoll großen OLED-Bildschirm und einen Exynos 9611. Allerdings fehlt dem M30s die Makrokamera an der Rückseite, außerdem hat es 2 GByte weniger Arbeitsspeicher. Das M30s kostet derzeit 250 Euro.

(dahe)