Smartphone-Kracher mal anders: Eine Mod für Grand Theft Auto V machte Samsungs Debakelphone Note 7 zur Granate. Samsung findet das offenbar nicht lustig und lässt Youtube-Clips davon sperren.

Wenn es um das brandgefährliche Galaxy Note 7 geht, versteht Samsung offenbar keinen Spaß. Youtube-Clips einer Mod für das Gangster-Epos Grand Theft Auto V sind seit kurzem wegen Urheberrechtsbeschwerde von Samsung Electronics America gesperrt. Die Clips zeigen, wie das Note 7 im Spiel als Wurfgranate veräppelt wird und allerorten für Tod und Zerstörung sorgt.



Samsung macht Urheberrechte geltend.

Allerdings war Samsung bislang nicht besonders gründlich, es finden sich noch zahlreiche Videos, die die Mod zeigen. Auch die Mod selbst vom Nutzer HitmanNiko ist noch verfügbar.

Das Debakel um das vom Markt genommene Galaxy Note 7 belastet Samsungs Betriebsergebnis eigenen Angaben nach mit umgerechnet mehr als fünf Milliarden Euro. Nachhaltiger dürfte noch der Image-Schaden wirken, der durch solche Löschanfragen wohl auch nicht kleiner wird – Stichwort Streisand-Effekt. In den USA wurden bereits erste Sammelklagen gegen Samsung eingereicht, so dass das Unternehmen noch lange an der Sache zu knabbern haben dürfte.