(Bild: Samsung)

Das Galaxy S9 wird am 25. Februar, also einen Tag vor dem offiziellen Start des Mobile World Congress, vorgestellt. Das Hauptaugenmerk legt Samsung bei der Präsentation auf die Kamera.

Das Galaxy S9 wird am 25. Februar offiziell vorgestellt. Samsung nennt diesen Termin auf der Webseite sowie in Mails an Journalisten. Zuvor war bereits bekannt, dass Samsung sein neues Flaggschiff-Smartphone im Rahmen des Mobile World Congress (MWC) in Barcelona vorstellen wird. Der MWC beginnt am 26. Februar, Samsung ist mit seinem Unpacked-Event also einen Tag früher dran.

Die Kamera im Fokus

Samsung legt das Hauptaugenmerk beim Promo-Material auf die Kamera des Galaxy S9. Laut durchgesickerten Informationen soll die maximale Blende der Hauptkamera nur noch f/1.5 betragen. Manche Quellen vermuten sogar, dass die Plus-Variante eine Blende von f/1.4 haben wird. Kameras mit kleinen Blendenzahlen sind lichtdurchlässiger und schaffen auch in der Dunkelheit bessere Aufnahmen.

In den Gerüchten wird außerdem immer wieder die Zeitlupen-Fähigkeit der S9-Kamera erwähnt. Die Kamera des S9 könnte gar 1000 Bilder pro Sekunde schaffen, heißt es – das wäre Rekord. Angeblich entwickelt Samsung ein Kameramodul mit integriertem DRAM-Speicher. In koreanischen Blogs wird spekuliert, dass die Entwicklung bis November beendet sein sollte. Die Technik könnte es also noch ins S9 geschafft haben.

Während das S9 sich wohl mit einer einzelnen Linse auf der Rückseite begnügt, soll das S9+ eine Doppelkamera spendiert bekommen. Die Kameras der Plus-Variante sollen beide optisch stabilisiert sein. Wie beim Galaxy Note 8 sollen Aufnahmen beider Kameras fürs fertige Bild kombiniert werden, sodass man auch im Nachhinein noch Bokeh-Effekt und Tiefenunschärfe erzeugen kann. Alle Hauptkameras in den S9-Modellen sollen 12 Megapixel erfassen. Ob Samsung trotz Gerüchteflut noch Überraschungen im Gepäck hat, wird sich im Februar zeigen.

