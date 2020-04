Galaxy Tab S6 Lite: Tablet mit S-Pen für 380 Euro

Samsung bringt mit dem Galaxy Tab S6 Lite ein neues Tablet auf den Markt. Das Tab S6 Lite ist ab dem 30. April in zwei Ausführungen erhältlich: Die Variante mit Wi-Fi kostet 380 Euro, die LTE-Version 440 Euro. Beide Ausführungen sind deutlich günstiger als die Standard-Fassung des Tab S6, die mindestens 750 Euro kostet.

Das Display des Tab S6 Lite ist mit 10,4 Zoll nur minimal kleiner als der 10,5 Zoll große Bildschirm des teureren Tab S6, hat aber eine niedrigere Auflösung von 2000 × 1200 Pixeln. Im Tab S6 Lite arbeitet außerdem ein schwächerer Prozessor: Samsungs Eigenentwicklung Exynos 9611 läuft auch auf dem Galaxy M21, das Samsung am selben Tag angekündigt hat. Er hat acht Kerne, von denen vier mit 2,3 Ghz und vier mit 1,7 Ghz takten.

Verkaufsbeginn im April

Abstriche muss man auch beim Arbeitsspeicher machen, der beim Tab S6 Lite mit 4 GByte nur halb so groß ausfällt wie beim teureren Tab S6. Samsung spart außerdem am Speicherplatz: Das Tab S6 Lite hat standardmäßig nur 64 GByte Flash-Speicher, der sich allerdings per MicroSD-Karte erweitern lässt. Der Akku hat eine Kapazität von 7000 mAh.

Das Galaxy Tab S6 Lite kommt mit zwei Kameras: Der Selfie-Knipser hat 5 Megapixel, die Rückseiten-Kamera 8 Megapixel. Damit kann man FullHD-Videos mit bis zu 30 Bildern pro Sekunde aufnehmen. Zum Paket des Tab S6 Lite gehört auch eine neue Version des Eingabestifts S-Pen. Er soll angenehmer zu halten sein und eine geringere Latenz aufweisen als vorherige Modelle.

Während der S-Pen im Kaufpreis enthalten ist, muss Zubehör wie Schutztaschen separat erworben werden. Vorbesteller, die sich in der Samsung Members App registrieren, bekommen ein Cover allerdings kostenlos. Das Galaxy Tab S6 Lite läuft mit Android 10 und soll ab dem 30. April in Deutschland erhältlich sein. (dahe)