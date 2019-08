Galaxy Watch Active2: Samsung zeigt Smartwatch mit digitaler Lünette

Samsung hat eine neue Smartwatch namens Galaxy Watch Active2 vorgestellt. Die Uhr kommt mit einer digitalen Lünette – laut Samsung die erste bei einer Smartwatch. Dadurch wird die Anzeige etwas größer: Sie misst je nach Modell 1,2 beziehungsweise 1,4 Zoll.

Insgesamt hat die Uhr einen Durchmesser von entweder 40 oder 44 Millimetern, in der größeren Variant ist ein etwas besserer Akku eingebaut. Käufer können außerdem zwischen einem Gehäuse aus Edelstahl oder leichteren Aluminium wählen. Außerdem haben sie die Wahl zwischen der Standard-Ausführung und der LTE-Variante.

Das Bild zeigt die Edelstahlmodelle der Galaxy Watch Active2. (Bild: Samsung)

Preisspanne von 300 bis 470 Euro

Das alles schlägt sich im Preis der unterschiedlichen Versionen nieder: Am günstigsten ist die kleine Aluminium-Variante ohne LTE, sie kostet 300 Euro. Die gleich große Edelstahl-Ausführung kostet ganze 100 Euro mehr. Wer die große LTE-Variante mit Edelstahlkörper haben will, muss 470 Euro ausgeben. Eine Aluminium-Variante der LTE-Uhr bietet Samsung nicht an.

Die LTE-Version der Galaxy Watch Active2 hat abgesehen von Mobilfunk auch etwas bessere Hardware als die andere Ausführung. Sie kommt mit 1,5 GByte RAM und 8 GByte Speicherplatz statt 768 MByte RAM und 4 GByte Speicherplatz.

Keine Angabe zur Wasserdichtigkeit

Alle Ausgaben der Galaxy Watch Active2 sind ansonsten fast identisch ausgestattet. Sie werden von einem Exynos 9110 angetrieben, laufen mit Samsungs OS Tizen und unterstützen WLAN, Bluetooth 5.0 sowie LTE. Neben GPS unterstützen sie auch GLONASS, Galileo und Beidou. Die Uhren haben einen Herzfrequenzmonitor, ein EKG, einen Beschleunigungssensor, ein Gyroskop sowie Barometer und Lichtsensor. Samsung macht keine Angabe dazu, ob die Uhr wasserdicht ist.

Die Galaxy Watch Active2 soll am 6. September auf den Markt kommen, das LTE-Modell gibt es ab dem 27. September. (dahe)