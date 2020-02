Galaxy Z Flip: Beim zweiten Modell faltet Samsung anders

Ein Jahr nach dem wenig erfolgreichen Galaxy Fold unternimmt Samsung einen zweiten Anlauf in Sachen Foldable. Das 1480 Euro teure und ab sofort vorbestellbare Galaxy Z Flip soll nicht nur über ein robusteres Scharnier und Display verfügen, sondern basiert auch auf einem anderen Konzept und richtet sich an eine andere Zielgruppe. Während das Galaxy Fold den Faltmechanismus für die Verwandlung eines Smartphones in ein Tablet-artiges Gerät nutzt, wird das neue Modell dank Scharnier kleiner und nimmt zusammengefaltet weniger Platz ein. Das erinnert an das Motorola Razr. Kompakt ist das Galaxy Z Flip deshalb aber nicht. Aus 167×74×7 mm im aufgeklappten Zustand werden in der Tasche 87×74×17 mm.

Nutzen lässt sich das Galaxy Z Flip nur entfaltet. Zwar gibt es auch auf der Rückseite ein zweites Display, mit seinen 1,05 Zoll und 300×116 Pixeln ist das jedoch nur für wenige Aufgaben geeignet. Dazu gehört die Darstellung der Uhrzeit oder das Informieren über eingegangene Benachrichtigungen, dank Touchscreen lässt sich aber auch der Musik-Player steuern. Der Hauptbildschirm mit seinem Dynamic-Amoled-Panel bringt es im ausgeklappten Zustand auf 6,7 Zoll und damit die gleiche Diagonale wie beim Galaxy S20+. Die Auflösung von 2636×1080 Pixeln ist ausreichend scharf, die HDR10+-Zertifizierung sorgt bei entsprechenden Inhalten für eine kontrastreiche Darstellung.

Zum Aufbau des Displays verrät Samsung nur wenige Informationen: Die Entwicklung der Oberfläche fand zusammen mit Schott statt, die ersten 200.000 Faltvorgänge sollen keine negativen Auswirkungen auf die Darstellungsqualität der Anzeige haben. Das Scharnier ist zweiteilig aufgebaut und im Vergleich mit dem des Galaxy Fold an einigen Stellen verbessert. Bürsten im Innern der Scharniere sollen das Eindringen von Schmutz verhindern, der gewählte Mechanismus erlaubt zahlreiche Aufstellwinkel.

Nicht ganz auf der Höhe der Zeit ist das Galaxy Z Flip hinsichtlich der weiteren Ausstattung. Qualcomms System-on-Chip (SoC) Snapdragon 855+ wurde inzwischen abgelöst, zählt aber noch immer zu den leistungsstärksten Smartphone-Prozessoren. Ihm stellt Samsung 8 GByte Arbeitsspeicher zur Seite. Android, Apps, Fotos und andere Daten finden im 256 GByte großen Flash-Speicher Platz, der sich jedoch nicht erweitern lässt.

Nicht nur das fällt im Vergleich zu den Schwestermodellen der S20-Reihe auf – auch die Kamerabestückung ist dort vielversprechender. Denn das Galaxy Z Flip verfügt auf der Rückseite lediglich über zwei 12-Megapixel-Kameras. Die Weitwinkellösung verfügt über eine Optik mit Blende f/1,8, die Ultraweitwinkelkamera über eine lichtschwächere mit Blende f/2,2. Die im Display untergebrachte Frontkamera schießt Selfies mit 10 Megapixeln.

Auf 5G müssen Käufer verzichten: Die Option, den Snapdragon 855+ mit einem entsprechenden zusätzlichen Modem zu koppeln, zieht Samsung nicht. Ebenso unterstützt das Galaxy Z Flip nur Wi-Fi 5, das Bluetooth-Modul versteht sich auf Version 5.0. Der 3300 mAh fassende und auf beide Gerätehälften verteilte Akku, lässt sich drahtlos laden und andere Geräte dank Wireless Powerhare mit Strom versorgen. Ausgeliefert wird das faltbare Smartphone mit Android 10 sowie Samsungs eigener Oberfläche "One UI" in Version 2.0. (pbe)