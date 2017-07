(Bild: HBO)

Die aktuelle siebte Staffel von Game of Thrones gibt es auch zeitnah in Deutschland zu sehen: jeweils einen Tag nach der US-Ausstrahlung bei Sky Atlantic HD und noch einen Tag später bei Amazon Video.

Die siebte und damit vorletzte Staffel der Fantasy-Serie "Game of Thrones" (GoT) gibt es auch bei Amazon Video und Sky Atlantic HD zu sehen. Premiere in den USA war am Sonntag beim Bezahlsender HBO. An diesem Montag zeigt Sky Atlantic HD (auch über Sky Ticket) die erste neue Folge um 20:15 Uhr im Original und in deutscher Synchronfassung. Alle weiteren Folgen gibt es dann wöchentlich jeweils montags, immer einen Tag nach der Ausstrahlung in den USA. Amazon-Kunden können jeweils dienstags eine neue Folge der siebten Staffel in der englischen Originalfassung oder der deutschen Synchronfassung im digitalen Shop bei Amazon Video kaufen, wie Amazon am Montag mitteilte. Die komplette Staffel ist dort in HD-Qualität für 19,99 Euro erhältlich.

In der Fantasy-Reihe kämpfen in einer dem Mittelalter angelehnten Welt mehrere Familienstämme um den Thron des Kontinents Westeros. Die Königshäuser bereiten sich in der neuen Staffel auf einen Krieg vor. Die Herrscherin über die sieben Königreiche, Cersei Lannister (Lena Headey), hat ihre bisherigen Widersacher getötet und sitzt seit Ende der sechsten Staffel auf dem Eisernen Thron. Nun will ihre Kontrahentin Daenerys Targaryen (Emilia Clarke) ihr den Platz streitig machen.

Lesen Sie dazu auch den c't-Artikel:

(mit Material von dpa) /