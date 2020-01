Gaming in Full HD: Preise für Grafikkarten purzeln

Wer in Full HD spielen will, muss nicht tief in die Tasche greifen. Ausreichend flotte Grafikkarten für aktuelle Spiele gibt es inzwischen ab 160 Euro.

Moderner Spiele-Einstieg: Radeon RX 5500 XT und GeForce GTX 1650 Super für Full-HD-Gamer. (Bild: c't)